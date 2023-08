Magic The Gathering: la nuova banlist è live e ci sono due grandi novità

Wizards of The Coast ha svelato tutte le novità in arrivo per Magic: The Gathering tra il 2024 e il 2026 nel corso dell'ultima Gen Con di Indianapolis. Oggi, però, l'azienda fa luce anche sui prossimi cambiamenti del competitivo del suo cardgame, annunciando una nuova banlist per Magic: The Gathering.

Stiamo ovviamente parlando della revisione di agosto 2023 della banlist e della lista di carte limitate del TCG di Wizards of The Coast, che resta come sempre consultabile sul sito web di Magic: The Gathering. La nuova banlist è entrata in vigore il 7 agosto 2023, dopo essere stata annunciata lo stesso giorno, e include due cambiamenti di peso.

Il cambiamento principale in Modern è la rimozione del ban da Predestinare, anche nota come Preordain in inglese. La carta, rilasciata nel 2011, ha ricevuto un reprint nel set Mondi Altrove del Signore degli Anelli, Racconti della Terra di Mezzo, e nei mazzi Commander di La Guerra dei Fratelli, che hanno infine spalancato le porte al suo ritorno nel competitivo.

Predestinare è una Stregoneria che permette di Profetizzare 2, ovvero di guardare le prime due carte in cima al Grimorio e di sceglierne un numero qualsiasi da spostare in fondo al mazzo. Dopo aver profetizzato, Predestinare permette anche di pescare una carta, il tutto al costo di un Mana blu. Si tratta dunque di una carta molto potente, specie per i giocatori alla ricerca della pescata perfetta a basso costo di Mana.

L'altro cambiamento degno di nota, relativo al formato Legacy, è la rimozione del ban da Desiderio della Mente, o Mind's Desire in inglese. Si tratta di una Stregoneria lanciata nel set Scourge, del 2003, e poi ristampata in Commander 2021.

Desiderio della Mente permette di mescolare il proprio grimorio ed esiliare la prima carta in cima a quest'ultimo. Fatto ciò, la carta esiliata può comunque essere usata per il resto del turno senza pagare il suo costo in Mana. Desiderio della Mente ha un costo di quattro Mana generici e due Mana Blu ed è stata bannata per via dei suoi potenziali nei mazzi combo: negli ultimi anni, però, le strategie combo si sono indebolite, perciò il ritorno della carta promette di rimescolare le carte in tavola nel competitivo del cardgame.