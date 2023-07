Magic The Gathering, cos'è Commander Masters? Tutto sulla prossima espansione

Neanche il tempo di riprenderci dall'uscita del set Magic - Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, che già una nuova espansione del cardgame di Wizards of The Coast è dietro l'angolo. Il prossimo set, infatti, si chiama Commander Masters e uscirà già il 4 agosto: l'espansione, però, ha un posto particolare nel mondo di Magic.

Infatti, Commander Masters è un set di sole ristampe, pensato perlopiù per i giocatori Commander che desiderano mettere le mani su carte del passato che, attualmente, sono reperibili solo sul mercato secondario a prezzi molto elevati. L'espansione raccoglie così svariate carte amate dai fan e dai giocatori del TCG di Wizards of The Coast ed è stata realizzata per migliorare i mazzi Commander in vista degli eventi e dei tornei autunnali.

Ovviamente, Commander Masters fa parte della serie Masters di espansioni di Magic: The Gathering, continuando la tradizione di Double Masters del 2022. Il set sarà venduto in quattro opzioni di acquisto. Le prime tre saranno le classiche bustine Draft, di Espansione e Collector, che saranno così composte:

Buste per Draft: 21 carte, di cui una speciale marketing card

Buste dell'Espansione: 17 carte, di cui una art card e una marketing card

Buste Collector's: numero di carte per busta ancora sconosciuto.

Per quanto riguarda le Buste per Draft, inoltre, sappiamo che ciascuna conterrà tre carte Leggendarie non Foil più la possibilità di una carta Leggendaria Foil di rarità Non Comune o superiore. In ogni pacchetto ci saranno da due a quattro carte Rare o superiori, inclusa almeno una Rara Mitica. Infine, ogni Busta per Draft conterrà almeno una carta Foil tradizionale di qualsiasi rarità. Ovviamente, i drop rate delle Buste di Espansione e delle Buste Collector's saranno persino migliori.

La quarta opzione di acquisto è invece rappresentata dai quattro mazzi Commander pronti per il gioco: ciascun mazzo è completo e pronto per essere usato nei tornei Commander, e comprende un totale di 100 carte. Le uniche novità assolute del set si troveranno proprio in questi deck, nella quantità di 10 carte per mazzo, tra le quali ci saranno anche alcuni nuovi comandanti.

Le anteprime di Commander Masters iniziano oggi, martedì 11 luglio, e dureranno fino al 20 luglio. Gli eventi di prerelease si terranno tra il 2 e il 4 agosto, mentre l'uscita globale del gioco in formato cartaceo è fissata per il 4 agosto. Commander Masters, infine, non sarà disponibile su MTG: Arena.