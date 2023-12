Magic The Gathering, i designer ammettono: 'tre problemi nel 2023, così li risolveremo'

Mentre i fan criticano Wizards of the Coast per aver usato l'IA generativa per un'immagine promozionale di Magic, sono i designer dietro al cardgame più longevo di sempre a tracciare il bilancio dell'ultimo anno di Magic: The Gathering, evidenziando tre problemi e altrettante possibili soluzioni per il futuro.

Nel post sul blog di Wizards of the Coast intitolato "Odds & Ends: 2023, part 1", il principal designer di Magic: The Gathering Mark Rosewater ha spiegato quali sono stati i tre passi falsi commessi da Wizards nel 2023 e come l'azienda intende imparare da questi ultimi, dopo aver capito di non poter correggere i propri errori in corsa.

Il primo "mea culpa" di Rosewater riguarda i mini-set di Magic: The Gathering. L'ultimo di essi è stato Magic: L'Avanzata delle Macchine - L'Indomani, arrivato nel mese di maggio con lo scopo di porre fine all'arco Phyrexiano iniziato con Dominaria Unita. Sfortunatamente, L'Indomani, il primo mini-set da 50 carte del cardgame di Wizards, non è piaciuto affatto ai fan, che lo hanno bollato come "il peggior set di sempre". Per questo, Rosewater ha voluto tranquillizzare la community: l'esperimento non verrà replicato e i mini-set non torneranno su Magic.

In secondo luogo, i creatori di Magic cercheranno di ridurre la lunghezza degli effetti delle carte, diventati troppo lunghi nel corso del 2023. Il problema si è palesato soprattutto su MTG: Arena, con una serie di carte dall'effetto così lungo da necessitare di una scrollbar per poter essere letto fino in fondo. Rosewater ha affermato che quella alla complessità è "una tendenza che esiste per inerzia in Magic". Tuttavia, il designer ha aggiunto che la lunghezza degli effetti verrà tenuta a freno a partire dal 2024.

Infine, il designer ha speso anche alcune parole sulla modifica dei nomi delle tipologie di Creatura. Nel 2023, con il set Magic: Racconti dalla Terra di Mezzo, Wizards ha per esempio sostituito la parola "Tribal" con la parola "Typal", incontrando le critiche di molti fan. Rosewater ha comunque spiegato che alcune modifiche verranno comunque apportate in futuro: per esempio, "Viashino" verrà sostituito con "Lizard", un termine più adatto per i rettili umanoidi che esso rappresenta.