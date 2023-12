Magic: The Gathering, doccia gelata per i fan: dal 2024 carte e bustine costeranno di più?

Il 2024 di Magic: The Gathering sarà scoppiettante, questo è certo. Non solo perché il cardgame si sta preparando ad accogliere una pletora di nuove espansioni e di crossover, ma anche perché sono in arrivo svariati cambiamenti alle carte e ai prodotti Magic, alcuni dei quali potrebbero andare a ritoccare i loro prezzi... al rialzo.

A metà ottobre, infatti, Wizards of The Coast ha annunciato i Play Booster di Magic. Questi ultimi saranno i nuovi pacchetti "principali" di Magic: The Gathering, unendo tra loro e sostituendo le due tipologie di bustine più amate dai fan, ossia i Set Booster (o Buste dell'Espansione in italiano) e i Draft Booster (o Buste per Draft in italiano). I designer di Wizards hanno spiegato che la scelta dipende dalla volontà di snellire il numero di prodotti legati a ciascuna espansione e, al contempo, di fornire più carte rare ai giocatori ad ogni pacchetto aperto.

Questo cambiamento, che potrebbe essere una manna dal cielo per i collezionisti, rischia di rivelarsi nefasto per i giocatori del formato Draft - e per i giocatori di Magic in generale, in realtà. I Play Booster saranno introdotti con Delitti al Maniero Karlov, la prima espansione di Magic: The Gathering del 2024. In mancanza di informazioni ufficiali a riguardo, i fan si aspettavano che queste buste sarebbero costate poco più di un Draft Booster e poco meno di un Set Booster.

Invece pare proprio che le cose non stiano così. Al contrario, i Play Booster costeranno più dei Set Booster e dei Draft Booster, sia nel caso dell'acquisto dei pacchetti singoli che nel caso dei box. Dando un'occhiata alle pagine dei preordini su Amazon USA di Delitti al Maniero Karlov, i colleghi di MTGRocks hanno infatti scoperto che un box di Play Booster costerà 200 Dollari circa e conterrà 36 bustine dell'espansione.

A conti fatti, ciò significa che ogni Play Booster costerà circa 5,56 Dollari. Un prezzo inaudito per gli standard americani, dal momento che negli USA un box di Draft Booster costa circa 110 Dollari e contiene 36 pacchetti di carte, per un prezzo di circa 3,05 Dollari per Booster. I box di Buste dell'Espansione, invece, contengono 30 pacchetti ciascuno e il loro prezzo oscilla attorno ai 120 Dollari: a conti fatti, insomma, ogni Set Booster costa circa 4 Dollari.

Fortunatamente, per il momento non è ancora detto che il prezzo riportato su Amazon sia ufficiale. Per esempio, l'altro grande rivenditore americano di carte collezionabili, TCGPlayer stabilisce il prezzo di un Play Booster Box a 160 Dollari, ovvero 4,44 Dollari per pacchetto (considerando i box da 36 pacchetti, ovviamente). Si tratta pur sempre di un incremento di prezzo, ma almeno i rincari non saranno troppo elevati.