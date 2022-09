Magic The Gathering: al via Dominaria Unita, il primo capitolo della nuova saga multi-set

Con Magic The Gathering Dominaria Unita ormai disponibile, le fucine digitali di Wizards of the Coast danno ufficialmente il via al primo capitolo della nuova saga multi-set da vivere nella dimensione fantasy di Magic The Gathering Arena.

Il set introduttivo di questa nuova fase ingame di Magic The Gathering darà accesso al primo di un arco narrativo che si svolgerà nella cornice di Dominaria, il piano originale di Magic, con sullo sfondo la spaventosa battaglia che infuria tra gli eroi e i cattivi in un mondo sull'orlo dell'invasione.

Il lancio di Dominaria Unita accompagna le celebrazioni per i 30 anni di Magic The Gathering: il nuovo set consta di 281 carte e può essere sbloccato accedendo al negozio di MTG Arena, mentre la versione cartacea uscirà il 9 settembre e sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati.

Partendo da Dominaria Unita, i negozi del Wizards Play Network riceveranno 3-4 carte promozionali foil retro-frame che celebreranno le carte classiche provenienti dai set storici di Magic. Tali carte speciali potranno essere ottenute solo dai giocatori che parteciperanno agli eventi di prerelease. Con Dominaria Unita assistiamo anche al ritorno delle buste Jumpstart integrate nel set e, con esse, della possibilità per i neofiti di immergersi da subito nella stratificata esperienza ludica di Magic The Gathering.

Ogni pacchetto, contraddistinto dall'artwork di uno dei dieci temi unici del mondo di Dominaria, conta 20 carte che possono essere combinate con qualsiasi seconda busta Jumpstart, sia in formato di gioco rapido che leggero.

Dominaria Unita sarà disponibile in Buste per Draft, Buste dell’espansione, Collector booster, Buste Jumpstart, Mazzi Commander e Bundle. Per uno sguardo d'insieme sulle sorprese a tema Wizards of the Coast in arrivo nei prossimi mesi, vi lasciamo in compagnia di questo nostro riassunto delle novità di Magic e Dungeons & Dragons.