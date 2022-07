Magic The Gathering Dominaria Unita: data d'uscita per la nuova espansione

Sta per arrivare un momento molto atteso per gli appassionati di Magic The Gathering di tutto il mondo, dal momento che Wizards of the Coast ha svelato numerosi dettagli su Dominaria Unita, la nuova espansione del gioco di carte collezionabili.

La nuova espansione ambientata nella leggendaria terra al centro della prima uscita di Magic the Gathering ormai trent'anni fa, sarà disponibile a partire dal prossimo 9 settembre 2022 e sarà preceduta da una corposa serie di eventi che permetteranno a tutti i giocatori do scoprire tutti i dettagli sul set di prossima uscita.

Ecco di seguito alcuni degli appuntamenti che ci accompagneranno fino al lancio dell'espansione:

Dal 10 al 18 agosto: reveal della storia di Dominaria Unita

18 agosto: pubblicazione del trailer

26 agosto: reveal delle immagini di tutte le carte di Dominaria Unita

1 settembre: arrivo dell'espansione su MTG Arena e MTG Online

dal 2 all'8 settembre: eventi di pre-release (incluse le buste di Jumpstart di Dominaria Unita)

In attesa di poter spacchettare le nuove bustine dell'espansione, vi ricordiamo che i preorder sono già stati aperti ed è possibile piazzare una prenotazione presso i rivenditori autorizzati e Amazon. Sul sito ufficiale è anche aperta la possibilità di registrarsi alla newsletter per restare informati su tutte le novità di Dominaria Unita.