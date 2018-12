Magic The Gathering entra nel mondo dell'eSport nel 2019

In diretta dal palco dei Game Awards, Hasbro e Wizards of the Coast hanno annunciato un nuovo programma esport che inizierà nel 2019 per Magic The Gathering, che vanta un monte premi di 10 milioni di dollari per l’edizione digitale e cartacea di Magic.

“Oggi è un giorno estremamente importante per Magic: The Gathering perché abbiamo dato dimostrazione del nostro impegno verso l’esport e i nostri giocatori di Magic, facendo evolvere la nostra struttura dei tornei con un montepremi di 10 milioni di dollari.” ha annunciato Chris Cocks, Presidente di Wizards of the Coast. “Stiamo abbracciando gli esport e affermando Magic come leader nella categoria dei giochi di carte collezionabili offrendo allo stesso tempo opportunità di guadagno per pro player, giocatori, sponsor e partner esport”.

Con oltre 35 milioni di giocatori in oltre 70 Paesi nel mondo, la nuova struttura esport di Magic è stata creata per soddisfare un’ampia platea di giocatori del gioco di carte e offre una piattaforma aperta per dare a tutti i giocatori l’opportunità di competere.

La Magic Pro League (MPL) instaura un nuovo livello di gioco professionale e può contare su 32 dei giocatori più blasonati da tutto il mondo. Ai giocatori della MPL vengono offerti contratti di gioco e streaming del valore di 75.000 dollari. I membri della MPL giocheranno match settimanali su Magic: The Gathering Arena che li porteranno ai nuovi eventi Mythic Championship.

I Mythic Championship sono le nuove competizioni esport di bandiera per Magic: The Gathering Arena e il gioco competitivo cartaceo. I Mythic Championship vedranno giocatori del circuito MPL battersi contro sfidanti dalla community di Magic. Il programma esport di Magic: The Gathering Arena inizierà con un Mythic Championship Invitational da 1 milione di dollari al PAX East 2019 a Boston, in Massachusetts. Ulteriori dettagli su come scalare la classifica e sfidare i pro player saranno svelati nei primi mesi del 2019.

“Gli ultimi 25 anni di competizione di Magic ci hanno portato a creare un programma esport omnicomprensivo in grado di supportare Magic: The Gathering Arena, incrementando anche il nostro investimento nel gioco cartaceo,” ha detto Elaine Chase, Vice Presidente Esport di Wizards of The Coast. “Il nostro investimento negli esport catapulterà il gioco ad alti livelli, dando ai giocatori la piattaforma per costruire il proprio brand e portare Magic a un pubblico più ampio”.