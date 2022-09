Magic The Gathering si espande: in arrivo i Commander Deck di Warhammer 40.000

Con Magic The Gathering Dominaria Unita al via, Wizards of the Coast guarda in direzione degli appassionati di Warhammer 40K e preannuncia l'imminente arrivo dei Commander Deck di Warhammer 40.000 nella dimensione fantasy del loro iconico gioco di carte collezionabili.

La nuova collaborazione sancita con Games Workshop darà così modo a tutti i fan di MTG di "costruire nuovi mondi condivisi" insieme alla vasta platea di appassionati di Warhammer 40.000.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, questa nuova alleanza tra i colossi dei giochi da tavolo si concretizzerà presto con l'arrivo di quattro Commander Deck di Warhammer 40.000 nell'offerta ludica delle carte collezionabili di Magic The Gathering.

La partnership, spiegano i ragazzi di Wizards of the Coast nel video che campeggia a inizio articolo, offre ai fan di Magic l'accesso a un modo completamente nuovo di giocare a Commander, entrando nel carapace o nell'armatura potenziata del signore della guerra scelto di Warhammer. Ma non è tutto.

Nell'imminente futuro di MTG ci saranno anche tre drop di Secret Liar: la prima sarà interamente dedicata a Warhammer 40.000, mentre le restanti due immergeranno i fan di Magic The Gathering nel multiverso di Warhammer Age of Sigmar e Blood Bowl.