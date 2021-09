Magic The Gathering: l'espansione Innistrad Caccia di Mezzanotte arriva su carta

Wizard of the Coast annuncia che Innistrad: Caccia di mezzanotte, la nuova espansione del gioco di carte collezionabili di Magic The Gathering, è ufficialmente disponibile in formato cartaceo per tutti gli appassionati.

Con questo nuovo set, che riporta gli appassionati sul piano di Innistrad per un nuovo tema tutto incentrato sui lupi mannari, vengono introdotte quattro nuove meccaniche di gioco: Diurno/Notturno, Disturbare, Congrega e Decomposto. Ad esse si aggiungono altre due caratteristiche che fanno il loro ritorno in questo nuovo set, trattasi di Indagare e Flashback. Si tratta così di un ottimo modo per sperimentare qualcosa di inedito all'interno dello storico gioco di carte, attirando così con maggior forza le attenzioni dei giocatori più navigati.

In aggiunta, alcuni prodotti legati alla nuova espansione conterranno dei codici che potranno essere riscattati per la versione digitale e sbloccare così nuovi contenuti: infatti, Innistrad Caccia di Mezzanotte è già disponibile in Magic The Gathering Arena, e con questi codici viene quindi data una maggiore continuità al legame tra le due edizioni del gioco. Con la presenza di lupi mannari, spirit, zombie e warlock, Innistrad Caccia di Mezzanotte offre l'esperienza di terrore definitiva per tutti i fan di Magic. Per ulteriori dettagli sul re dei giochi di carte, potete leggere la nostra recensione di Magic The Gathering Arena.