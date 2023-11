Magic: The Gathering, la nuova espansione è qui: si scende nelle profondità di Ixalan!

I problemi produttivi di Magic: Le Caverne Perdute di Ixalan alla fine non hanno avuto la meglio: nelle scorse ore, infatti, il nuovo set di Magic: The Gathering è arrivato in tutti i negozi specializzati. Siete pronti a immergervi nelle profondità del piano preistorico e mesoamericano di Ixalan?

Come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima di Le Caverne Perdute di Ixalan, la nuova espansione di Magic ruota attorno alla corsa verso il centro del Piano di Ixalan, che coinvolge l'Impero del Sole, i Tritoni che abitano i fiumi del Piano, i pirati dell'Alleanza del Bronzo e i vampiri della Legione del Vespro. Nella loro discesa verso le profondità del mondo preistorico, gli esploratori verranno a contatto con nuovi razze - alcune mai viste prima - e scopriranno i segreti del nucleo di Ixalan e delle sue divinità.

Le peculiarità narrative dell'espansione si tradurranno poi in alcune meccaniche specifiche delle Caverne Perdute di Ixalan, tra cui abbiamo "Discesa", che fornisce potenti effetti aggiuntivi alle vostre carte a seconda del numero di Permanenti finiti nel Cimitero in un turno, "Costruire", che permette di potenziare alcuni Artefatti, e "Scoprire", che fa il suo ritorno nel gioco di carte targato Wizards of the Coast dopo diversi anni di assenza.

Accanto ai tradizionali booster del Set, per collezioni e per Draft, Caverne Perdute di Ixalan presenterà quattro mazzi Commander da 100 carte l'uno, ciascuno basato su una delle fazioni rivali che si contendono il controllo del Piano. Il set principale, invece, conterà poco meno di 200 carte, più una pletora di illustrazioni alternative, carte con artwork esteso ed edizioni speciali, che faranno certamente la gioia dei collezionisti.

Tra queste ultime troviamo ben 27 carte tratte da Jurassic Park, che riprendono alcuni dei momenti più iconici del franchise cinematografico lanciato da Steven Spielberg a inizio anni Novanta. Le carte, che ritraggono i protagonisti della saga originale e di Jurassic World, sono state lanciate in occasione del 30° anniversario dell'uscita di Jurassic Park al cinema.