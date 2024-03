Magic The Gathering Fallout disponibile da oggi: si torna nella Zona Contaminata

Oggi è il grande giorno: il set di Magic: The Gathering dedicato a Fallout è finalmente disponibile anche in Italia. Lanciata sotto forma di quattro mazzi Commander e dei tradizionali Collector's Booster, Magic: The Gathering - Fallout è un gioiellino per tutti gli amanti della serie RPG di Bethesda: ecco tutti i dettagli sul set!

Come potete vedere nella cardlist di Magic: The Gathering - Fallout, il set è composto da un totale di quattro mazzi Commander da 100 carte ciascuno, di cui due Rare Mitiche con trattamento foil. Ciascun deck contiene un numero variabile di carte completamente nuove e di ristampe, anche se queste ultime hanno ricevuto una nuova illustrazione legata al mondo di Fallout. In totale, circa metà delle carte sono delle ristampe, mentre l'altra metà è composta da novità assolute.

I quattro deck Commander di Fallout sono:

Sopravvissuti Agguerriti (o Scrappy Survivors in inglese), un mazzo bianco-verde-rosso che ha come suo Commander il leggendario Dogmeat e la cui strategia si basa sul potenziamento delle creature del giocatore, in modo da creare una minaccia di dimensioni così grandi da risultare insormontabile per il nemico.

Scienza! (o Science! in inglese), un mazzo rosso-bianco-blu che ruota attorno alla Dottoressa Madison Li e ai Segnalini Energia: questi ultimi rappresentano il livello di carica di alcune carte, e possono essere utilizzati per innescare effetti particolarmente potenti o per attivare gli attacchi più devastanti dei robot e delle power armor della Zona Contaminata.

Minaccia Mutante (o Mutant Menace in inglese), un mazzo blu-verde-nero interamente basato sugli orrori della Zona Contaminata e guidato da Mothman il Saggio: l'idea alla base di questo mazzo è quella di sfruttare la nuova meccanica delle Radiazioni per colpire la salute dei nemici e, al contempo, potenziare le creature mutanti.

Ave, Cesare (o Caesar's Legion in inglese), un mazzo nero-bianco-rosso basato sulle fazioni umane che popolano la Zona Contaminata. La guida del deck è ovviamente Caesar, Imperatore della Legione: la strategia di Caesar è molto semplice, e prevede la creazione di tante Creature a basso costo e facilmente sacrificabili per inondare il nemico di nemici difficili da tenere a bada.

Ciascun mazzo Commander è disponibile al prezzo di 54,90 Euro, ma ci sono rivenditori online (anche in Italia) che vendono i quattro deck in bundle a circa 190-200 Euro. Le carte più rare, quelle con illustrazione alternativa ispirata al Pip-Boy, sono invece disponibili nelle Bustine Collector di Magic: The Gathering - Fallout, i cui prezzi sono sfortunatamente schizzati alle stelle nelle ultime settimane.