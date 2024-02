Magic The Gathering Fallout, il lancio è vicino: svelate tutte le carte!

Il reveal di Magic: The Gathering - Fallout risale solo a pochi giorni fa, ma ora, ad un paio di settimane dal lancio dell'espansione in tutto il mondo, arrivano le liste carte complete dei quattro deck Commander che comporranno il set. Dalla Legione di Cesare alle creature mutanti della Zona Contaminata, ogni giocatore sarà accontentato!

Come vi abbiamo già spiegato nella nostra anteprima di Magic: The Gathering - Fallout, i mazzi Commander a tema Fallout saranno quattro, ovvero "Hail, Caesar" (Rosso-Bianco-Nero), "Scrappy Survivors" (Rosso-Verde-Bianco), "Science!" (Blue-Bianco-Roso) e "Mutant Menace" (Nero-Verde-Blu). Ciascun mazzo è composto da 100 carte, di cui 98 carte non-foil e due Creature Leggendarie con trattamento foil tradizionale, che possono entrambe essere usate come Commander del rispettivo deck.

Ciascun mazzo comprende novità assolute e ristampe in numero variabile: in particolare, "Hail Caesar" ha 37 novità assolute e 63 ristampe; "Science!" e "Scrappy Survivors" hanno 38 novità e 62 ristampe; "Mutante Menace", infine, ha 41 novità e 59 ristampe. Insieme ad ogni mazzo, inoltre, riceverete anche un Commander da display in versione foil, 10 token a due facce, un "Collector Booster Sample Pack" con due carte con trattamento speciale, un box per il deck che può contenere fino a 100 carte protette nelle apposite bustine e un contatore per i Punti Vita del giocatore.

Le liste carte dei quattro mazzi Commander possono essere consultate sul sito web di Magic: The Gathering. Con la loro pubblicazione, i reveal per l'espansione del cardgame a tema Fallout sono terminati: tutte le nuove carte sono state rivelate, dunque non resta che aspettare l'8 marzo, quando i deck Commander si faranno strada presso i rivenditori autorizzati e online, per iniziare a giocare!