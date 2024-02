Magic: The Gathering Fallout, vi sveliamo una carta in esclusiva: ecco le Mosche Mutanti!

Dopo avervi svelato tutte le novità di Magic: The Gathering - Fallout negli scorsi giorni, è arrivato il momento di dare un'occhiata più approfondita alla lista carte del set. Stavolta siamo noi di Everyeye a svelarvi una Creatura in esclusiva! Wizards of the Coast, infatti, ci ha concesso di mostrarvi in anteprima lo Sciame di Mosche Mutanti.

Vi presentiamo lo Sciame di Mosche Mutanti!

Sciame di Mosche Mutanti è una Creatura Mutante Insetto con costo pari a tre Mana generici e un Mana nero. La carta, magnificamente illustrata da Igor Krstic, rappresenta una delle tante creature mutate dalle radiazioni che popolano la Zona Contaminata. Questi insetti, in particolare, sono uno dei nemici più comuni per i giocatori di basso livello e fanno la loro comparsa in titoli quali Fallout 3, Fallout 4 e Fallout 76 (a proposito: lo sapete che Fallout 76 avrà un 2024 esplosivo, con una nuova regione esplorabile?).



Lo Sciame di Mosche Mutanti ha Volare, il che significa che la Creatura non può essere bloccata da altri Permanenti che non abbiano Volare a loro volta: un effetto molto utile, che vi permetterà di scagliare i vostri insetti direttamente contro il nemico. La peculiarità del mostro, però, è che lo Sciame di Mosche Mutanti ha Forza e Costituzione pari a zero. Ma allora perché dovreste volerlo inserire nel vostro mazzo Commander?

Una minaccia ronzante!

Il motivo è semplice: come ci spiega l'effetto della creatura, lo sciame entra in campo con cinque segnalini +1/+1, il che significa che è di fatto un Permanente 5/5. Quando viene inflitto danno alle mosche, però, quest'ultimo può essere prevenuto al costo di un segnalino per ogni danno inflitto, indebolendo così sia la Forza che la Costituzione del mostro. L'idea è quella di mimare il comportamento di uno sciame di mosche, composto da tanti insetti deboli se presi singolarmente ma molto più duri da eliminare in gruppo.



E non è finita qui: l'effetto della carta, infatti, assegna un Segnalino Radiazione a tutti i giocatori per ogni segnalino +1/+1 rimosso dallo Sciame di Mosche Mutanti. Ciò significa che, nel migliore dei casi, potrete assegnare fino a cinque Segnalini Radiazione ai vostri nemici e a voi stessi: una situazione perfetta per chiunque utilizzi un mazzo basato sulla meccanica delle Radiazioni! Non caso, la carta fa proprio parte del deck Commander "Minaccia Mutante", che arriverà nei negozi, insieme agli altri tre che compongono il mini-set Magic dedicato a Fallout, l'8 marzo.