Magic: The Gathering festeggia il 25° anniversario tornando alle origini con Dominaria

Magic: The Gathering, il gioco di strategia creato nel 1993 dal matematico Richard Garfield celebra ora il suo 25° compleanno e la sua eccezionale community. Illustrazioni fantastiche, storia emozionante, meccaniche innovative e divertimento sono state solo alcune delle caratteristiche che hanno fatto appassionare decine di milioni di giocatori.

In 25 anni sono state stampate più di 20 miliardi di carte: se messe in fila, formerebbero una colonna di 1.7 milioni di chilometri, che equivale a circa 45 giri del mondo! Impilate, raggiungerebbero 6 milioni di metri di altezza, cioè 691 volte l’altezza del Monte Everest. Questi numeri incredibili hanno ispirato un sentito e romantico ritorno al piano originale di Magic. Il set in uscita oggi, per celebrare il 25 anniversario, riporterà i giocatori all’universo dove tutto ha avuto inizio: Dominaria.

Magic: The Gathering è il capostipite del genere dei giochi di carte strategici, dove viene ricreato uno scontro tra maghi che schierano creature, incantesimi e stregonerie sul campo di battaglia per sconfiggere l’avversario. I temi fantasy del gioco e la travolgente forza della community hanno portato alla creazione di una solida struttura di gioco organizzato, con tornei nazionali e internazionali di difficoltà sempre crescente fino ad arrivare alla World Magic Cup – un evento mondiale seguito da migliaia di fan, pronti a fare il tifo per il loro Pro Player preferito o per la propria Nazionale.

L’attesissima release di Dominaria conferma quanto l’ambientazione sia sempre stata un fattore fondamentale in Magic: the Gathering, fungendo sia da fonte di ispirazione per legare tra loro le carte, sia come un modo divertente per coinvolgere i giocatori, attraverso la storia e le illustrazioni. Il gioco è ambientato in un grande multiverso, formato da diversi mondi fantasy chiamati Piani: solo i Planeswalkers, le creature più potenti, hanno la capacità di muoversi attraverso di essi. Dominaria è il più grande e il più importante Piano nella storia, essendo il centro del multiverso e il luogo di nascita di leggendari eroi e dei maghi più importanti mai esistiti. I fan di vecchia data hanno atteso per anni un ritorno a Dominaria e l’hanno dimostrato per l’ennesima volta presentandosi in massa alla Magic Open House e agli eventi di Prerelease.

25 anni di divertimento, con una community in continua crescita e un ritorno attesissimo… Dominaria sarà disponibile ufficialmente a partire da oggi e nei prossimi giorni saranno organizzati degli speciali Draft Weekend in più di 7.000 store in tutto il mondo. Dopodiché prenderà il via la Lega di Dominaria, un evento che durerà quattro settimane e offrirà ai fan l’opportunità di giocare migliorare i propri deck round dopo round, settimana dopo settimana. Le celebrazioni però non finiscono qui, anzi: ci sono moltissime soprese previste per il resto di questo fantastico anno… Basta seguire il sito di Magic: the Gathering per rimanere sempre aggiornati! Per trovare il negozio Wizards Play Network più vicino a te visita locator.wizards.com