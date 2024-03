Magic: The Gathering, first look a Bloomburrow: i Planeswalker diventano animaletti

Il reveal del set Magic: Banditi di Crocevia Tonante è avvenuto la scorsa settimana, durante la MagicCon di Chicago. Durante l'evento americano, però, Wizards of the Coast si è sbottonata anche su Bloomburrow, un'altra espansione di Magic in arrivo nel 2024 in cui i Planeswalker più amati dai fan si trasformeranno in... animaletti!



Il set è ambientata sul Piano di Bloomburrow, che è stato mostrato già durante il panel di Magic: The Gathering alla Gen Con dell'agosto del 2023. Bloomburrow viene descritto come "il primo Piano del tutto animale di Magic. Benvenuti nella Valle, dove gli abitanti animali di questo mondo vivono grandi avventure. I loro protagonisti sono anche gli animali più piccoli, coraggiosi, curiosi ed eroici. Le creature più pacifiche, invece, si godono una vita tranquilla".



L'equilibrio tra animali e natura di Bloomburrow viene distrutto da delle bestie mai viste prima, comandate dal Grande Gufo Notturno ("Great Night Owl", in inglese), che minacciano la vita stessa degli abitanti della Valle. Potete vedere alcune immagini di questi villain a corredo di questa notizia. Gli abitanti di Bloomburrow sono guidati dall'eroina Mabel, una topolina riluttante ad assumere il ruolo di condottiera, ma che si assume tale responsabilità per proteggere i suoi figli.



Nella loro lotta contro la calamità che si è abbattuta sul piano, però, gli animaletti saranno aiutati da alcuni Planeswalker ben noti, per l'occasione trasformati a loro volta in creature del bosco: tra quelli mostrati da Wizards, per esempio, abbiamo Jace Beleren, diventato una volpe, e Ral Zarek, l'umano originario di Ravnica che in questo set si trasforma in una lontra.



Infine, Wizards of the Coast ci ha permesso anche di dare un'occhiata alle illustrazioni alternative delle carte di Bloomburrow, svelando che tutte le Terre base saranno rilasciate in quattro varianti, una per ogni stagione, mostrando la bellezza della Valle lungo l'anno e lo scorrere lento della vita dentro i suoi confini. Infine, abbiamo anche le classiche carte Borderless e Showcase, queste ultime con un trattamento chiamato "Woodland" e molto simile a quello tratto dai libri delle favole di Terre Selvagge di Eldraine. Bloomburrow arriverà il 2 agosto in tutti i negozi specializzati.