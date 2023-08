Magic The Gathering: alla Gen Con svelate le uscite del 2025 e del 2026!

Dopo aver visto i set di Magic in uscita nel 2024 e i crossover tra Magic e altri brand come Final Fantasy e Fallout in arrivo nel 2024, ci spostiamo oggi sulle uscite targate Wizards of The Coast del 2025 e del 2026: tutte le espansioni di Magic in arrivo nei prossimi tre anni, infatti, sono state già annunciate alla Gen Con!

Il 2025 partirà con il set di espansione Innistrad Remastered. Si tratta di un nuovo set della sub-serie Remastered, in arrivo ad esattamente un anno di distanza dalla release di Ravnica Remastered (per saperne di più, potete dare un'occhiata al nostro speciale sugli annunci di Magic: The Gathering alla Gen Con). L'espansione riporterà i giocatori su Innistrad, ripescando le sue ambientazioni horror e gotiche.

Gli altri set in arrivo nel 2025 e nel 2026, purtroppo, non hanno ancora dei nomi ufficiali. Tuttavia, Wizards of The Coast ha svelato i codename delle prossime espansioni e le loro finestre di lancio. Sempre nel primo trimestre del 2025, a breve distanza da Innistrad Remastered, arriverà così il set Tennis: si tratterà di un'avventura che esplorerà il mondo delle corse automobilistiche, dando però loro un tocco fantasy. Il set sarà ambientato su tre piani diversi, preannunciandosi come la "prima corsa multiplanare di Magic".

Più avanti nel 2025 arriverà il set con codename Ultimate. Si tratterà di un'espansione pienamente fantasy, che riporterà i giocatori sull'amatissimo piano di Tarkir. Per chi non lo sapesse, Tarkir è un Piano molto particolare, basato sull'Impero Mongolo e lanciato nel 2014 con il set "I Khan di Tarkir", che ha aperto l'omonimo Blocco. Protagonisti di Ultimate, comunque, saranno gli enormi draghi del Piano di Tarkir.

Sempre nel 2025, poi, sarà la volta del set con codename Volleyball. Si tratterà del primo set fantascientifico di Magic dopo l'invasione Phyrexiana del Multiverso: Volleyball, infatti, sarà ambientato nello spazio profondo, mentre la sua trama sarà quella di una classica space opera del genere sci-fi.

Il 2025 si chiuderà con Wrestling. Il set sarà ambientato nel piano di Lorwyn e avrà al suo centro creature come i Goblin, le fate, gli elfi e i kithkin, esseri umanoidi molto simili a un ibrido tra i nani e gli hobbit del Signore degli Anelli.

All'inizio del 2026 verrà lanciato il set Yachting. Quest'ultimo segnerà un altro ritorno di fiamma: quello di Arcavios e della scuola di magia di Strixhaven. L'espansione, dunque, promette di immergerci in un mondo "alla Harry Potter", tra studenti e apprendisti maghi, professori e mostruosità varie, tutti racchiusi in un enorme college magico.

A metà 2026, infine, si concluderà l'arco narrativo post-Phyrexia, che avrà inizio con Terre Selvagge di Eldraine, in arrivo nel mese di settembre. L'ultimo set della macrotrama pluriennale è per ora noto come Zipling, e promette di essere un grande crossover simile a L'Avanzata delle Macchine e La Guerra della Scintilla. Come sempre, se volete saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Magic: L'Avanzata delle Macchine.