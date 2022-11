Magic The Gathering La Guerra dei Fratelli: il nuovo set con 287 carte è disponibile

Dopo aver aperto una finestra sul futuro di Magic The Gathering, i vertici di Wizards of the Coast si riaffacciano sui social per celebrare il lancio del seconto capitolo dell'arco narrativo multi-set di Magic inaugurato con Dominaria Unita. Eccovi tutti i dettagli su Magic The Gathering: La Guerra dei Fratelli.

La Guerra dei Fratelli descrive gli eventi di uno dei momenti più nostalgici e decisivi nella storia di Magic, portando gli appassionati dell'iconico card game nel mezzo della devastante invasione Phyrexiana che coinvolgerà il Planeswalker Teferi e tutti coloro che vorranno cercare risposte nel passato, sullo sfondo dell'aspra rivalità tra i due fratelli Urza e Mishra.

Le 287 carte che compongono questo ricco set raccontano la storia del conflitto che sconvolse il piano di Dimonaria con mech titanici, corazzati giganteschi e guerre magiche che provocarono una serie di spaventosi eventi. Con il piano trincerato nella guerra dei mech, La Guerra dei Fratelli è un set fortemente incentrato sugli artefatti, come nel caso delle Pietre del Potere da TAPpare per ottenere mana aggiuntivo che non può essere utilizzato per lanciare magie non artefatto.

Spazio anche a Prototipo, una meccanica ingame incentrata sulle creature artefatto e che rappresenta un costo alternativo per i mech giganti, garantendogli l'opportunità di entrare sul campo di battaglia con una spesa inferiore di mana e un quantitativo ridotto di punti forza, costituzione e abilità.

Essendo il primo set di Magic a incorporare i Mondi Altrove, La Guerra dei Fratelli getta nella mischia anche i Transformers, consentendo ai patiti della serie sci-fi di inserire nel proprio mazzo Optimus Prime, Megatron e tanti altri iconici personaggi, rappresentati in carte senza bordo con un audace stile mech.

Il set Magic The Gathering La Guerra dei Fratelli che contiene 287 carte è ora disponibile nella sua versione cartacea e sul sito ufficiale di MTG Arena.