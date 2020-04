Magic The Gathering: ecco Ikoria Terra dei Behemoth, il nuovo set con i mostri di Godzilla

Wizards of the Coast ha pubblicato un nuovo trailer di Magic: The Gathering per presentare Ikoria: Terra dei Behemoth, il set di carte della primavera 2020 che porterà i giocatori in un nuovo mondo pieno di incredibili mostri e di umani che creano legami profondi con loro.

Per l'occasione, il team ha anche annunciato una collaborazione mai vista prima con TOHO, che vedrà l'arrivo in Magic: The Gathering degli iconici mostri del franchise Godzilla.

Il set Ikoria: Terra dei Behemoth presenterà ai giocatori Lukka, orgoglioso membro delle Giubbe Ramate, il corpo militare che protegge la città di Drannith dai selvaggi mostri di Ikoria. Il mondo di Lukka cambia per sempre nel momento in cui stabilisce una mistica connessione con un feroce felino alato. Questi legami sono considerati tradimento a Drannith, perciò Lukka è costretto a fuggire dalla stessa casa che aveva giurato di proteggere. Diventato un rinnegato legato ai mostri, Lukka deve sopravvivere nella selvaggia Ikoria con l’aiuto della planeswalker Vivien Reid.

Ikoria: Terra dei Behemoth sarà disponibile dal 16 aprile su Magic: The Gathering Arena, con l’uscita completa nei negozi di tutto il mondo fissata per il 15 maggio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Ikoria.