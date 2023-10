Magic the Gathering si incontra con un cult fantasy anni '80 nel nuovo crossover

Continuano i crossover in casa Wizards of The Coast: dopo aver visto le carte Magic dedicata all'horror "La Casa", è ora un altro film cult a ricevere un set di ben nove carte a tema, tutte ovviamente in arrivo su Secret Lair. Questa volta, però, al centro del nuovo drop c'è un famoso film fantasy degli anni Ottanta.



Stiamo ovviamente parlando di "La Storia Fantastica", anche noto come "The Princess Bride" in inglese. La pellicola di culto del 1987, diretta da Rob Reiner e alla quale hanno partecipato attori come Cary Elwes, Robin Wright e Billy Crystal, è oggi al centro del nuovo drop di Secret Lair di Magic: The Gathering. Intitolato "Secret Lair x The Princess Bride", il drop sarà disponibile ancora per poco!



In totale, il mini-set comprende nove carte, ovvero:

Una versione alternativa di Sisay, Weatherlight Captain come " Buttercup, Provincial Princess ”;

”; Una versione alternativa di Silence

Una versione alternativa di Battle of Wits

Una versione alternativa di Baral, Chief of Compliance come “ Vizzini, Criminal Mastermind ”

” Una versione alternativa di Pack Rat come “Rodents of Unusual Size”

Una versione alternativa di Fynn, the Fangbearer come “ Westley, Dread Pirate Roberts ”

” Una versione alternativa di Brion Stoutarm come “Fezzik, Rhyming Giant”

Una versione alternativa di Samut, Voice of Dissent come “ Inigo, Avenging Swordsman ”

” Una versione alternativa di Marchesa, the Black Rose come “Miracle Max, Unemployed”

Tutte e nove le carte saranno acquistabili al prezzo di 44,99 Euro in versione foil e di 34,99 Euro in versione non-foil. Le spedizioni inizieranno il 5 dicembre, perciò se volete accaparrarvi una carta crossover di "La Storia Fantastica" dovete sbrigarvi a piazzare il vostro ordine!



La descrizione ufficiale del mini-set recita: "c’era una volta un’espansione di carte che raffigurava i personaggi più amati, le scene più memorabili e le citazioni più divertenti dell’iconico film The Princess Bride, con splendide illustrazioni ispirate alle fiabe. Si dice che queste carte abbiano il potere di riportarci a un’epoca di intrighi di corte, avventure spericolate e grandi amori travolgenti".



Le illustrazioni del mini-set Magic sono state realizzate da Dmitry Burmak, Ekaterina Burmak, Sam Hogg, Lius Lasahido, Marta Nael, Néstor Ossandón Leal, Anna Pavleeva, Magali Villeneuve e Andreas Zafirators.