Magic the Gathering Kaldheim: alla scoperta dell'espansione vichinga

A pochi giorni dalla release cartacea, Francesco Fossetti e Simone "Akira" Trimarchi sono andati alla scoperta di Kaldheim, la nuova espansione a tema vichingo di Magic the Gathering.

Già giocabile in anteprima su Magic the Gathering Arena e disponibile in pre-release dal 28 gennaio, Kaldheim verrà pubblicata ufficialmente in formato cartaceo il prossimo 5 febbraio. L'espansione presenta un mondo ispirato alle leggende e alla mitologia scandinava, e offre delle carte leggendarie in una versione in stile Metal Vichingo oltre che ben quattro planeswalker rari mitici (anche senza bordo), di cui due completamente nuovi.

Le novità in ogni caso sono moltissime, per questo motivo il nostro Francesco Fossetti e Simone "Akira" Trimarchi si sono ritrovati sul canale Twitch di Everyeye per illustrare nel dettaglio tutte le caratteristiche salienti di Magic the Gathering: Kaldheim, dal trailer di presentazione al setting, fino ad arrivare alle novità in materia di meccaniche e carte. Se vi siete persi la trasmissione, non temete: potete rimediare grazie alla replica allegata in cima a questa notizia! Già che ci siete, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye e attivate la ricezione delle notifiche, così non rischierete di perdervi i vostri appuntamenti preferiti.