Magic The Gathering, il mistero del formato di gioco 'scomparso': che succede?

L'ultimo scossone al metagame di Magic: The Gathering è arrivato a luglio, con la nuova banlist del gioco di carte collezionabili. Inaspettatamente, però, una nuova rivoluzione sembra essersi fatta largo nelle scorse ore, dal momento che pare che un intero formato di Magic sia andato perduto su MTG Arena. Che succede?

Come spiega MTG Rocks, il formato Premier Draft di Terre Selvagge di Eldraine, l'ultima espansione di Magic: The Gathering, è scomparso da Magic Arena. Si tratta di un evento più unico che raro: nella storia di Magic, infatti, mai è successo che un intero formato di gioco venisse accantonato da Wizards of The Coast. Per giunta, a rendere quanto accaduto ancor più strano vi è il fatto che il Premier Draft è un formato piuttosto amato su MTG Arena, al pari del Draft del gioco cartaceo.

Per questo, gli utenti si sono rapidamente domandati cosa fosse accaduto al formato Premier Draft di Terre Selvagge di Eldraine. Alcuni, addirittura, sono arrivati a porre la domanda direttamente agli sviluppatori di Wizards of The Coast su Reddit. Fortunatamente, delle risposte da parte dei creatori di Magic non si sono fatte attendere.

Ovviamente, nessun formato è "scomparso" per sempre, hanno spiegato da Wizards of The Coast. Semplicemente, nelle scorse ore, tra il 20 e il 21 settembre, ci sarebbero stati diversi problemi lato server per il gioco di carte collezionabili online, che avrebbero spinto l'azienda a bloccare gli accessi al formato Draft per evitare che gli utenti incappassero in seri problemi con le loro partite.

In una risposta su Reddit, Wizards of The Coast ha spiegato che "il formato Draft risulta instabile, al momento. Per questo abbiamo deciso di disabilitarlo temporaneamente mentre risolviamo il problema. Se hai completato la porzione di draft, potrai ritornare a giocare l'evento non appena il formato tornerà online. Ci dispiace per il ritardo, ma nessuno perderà i suo progressi".