Magic The Gathering, quante novità dalla MagicCon: svelati i set di LOTR e di Doctor Who!

Mentre aspettiamo il nuovo mini-set di Magic, L'Avanzata delle Macchine - L'Indomani, a Minneapolis si è appena conclusa la MagicCon 2023, che ci ha permesso di dare uno sguardo alle uscite del cardgame di Wizards of the Coast del 2023, fornendoci un'approfondita anteprima dedicata ai nuovi set a tema Il Signore degli Anelli e Doctor Who!

Magic arriva nella Terra di Mezzo

Sì, avete capito bene: dopo il crossover con i Transformers di La Guerra dei Fratelli, quest'anno il gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast si prepara al debutto delle saghe di Doctor Who e del Signore degli Anelli. Partiamo da quest'ultima, perché il set Il Signore degli Anelli: Racconti dalla Terra di Mezzo è stato svelato già a fine febbraio: alla MagicCon di Minneapolis, dunque, i creatori di Magic: The Gathering hanno svelato nuove carte e meccaniche dedicate all'espansione, in uscita il 23 giugno in tutto il mondo. Nello specifico, vi abbiamo già raccontato dell'Unico Anello in Racconti dalla Terra di Mezzo, che sarà lanciato in diverse varianti, compresa una così rara da essere stampata in una sola copia. Ebbene, ora sappiamo che l'Unico Anello potrà "tentare" i giocatori con una meccanica tutta nuova, chiamata "L'Anello tenta". La prima volte che ogni giocatore verrà tentato, questi riceverà un emblema chiamato "L'Anello", che potrà essere assegnato ad una creatura, la quale diverrà così il Portatore dell'Anello. L'Anello potrà essere potenziato in determinate condizioni: migliorarlo per quattro volte vi permetterà di scatenarne la piena potenza, soprattutto in combinazione con specifiche carte Portatore, quali Sauron, The Necromancer. Passando alle altre novità del set, Wizards of The Coast ha presentato le Carte Speciali, delle carte che, una volta messe una accanto all'altra, raffigureranno una scena iconica dei film o dei romanzi di J.R.R. Tolkien. Alla MagicCon, per esempio, è stata presentata la prima di queste famose scene, ovvero la festa di compleanno di Bilbo Baggins. Le carte per comporre la scena, che mostrerà il 111° compleanno dello Hobbit, saranno Frodo Baggins, Gandalf - Friend of the Shire, Wizard's Rocket, Delighted Halfling e Lobelia Sackville-Baggins.

È arrivato il Dottore!

Accanto a Racconti della Terra di Mezzo, in quel di Minneapolis WotC ha annunciato Magic The Gathering: Doctor Who, una serie di quattro mazzi Commander realizzati insieme a BBC Studios per celebrare i 60 anni di Doctor Who. Per ora i dettagli scarseggiano, ma sappiamo che sarà possibile utilizzare i quattro mazzi per cercare di superare in astuzia i propri rivali con meccaniche e personaggi pensati per aderire quanto più possibile alle numerose avventure di Doctor Who a spasso nel tempo. In totale, il set di Doctor Who conterrà almeno 200 carte, dal momento che ciascun mazzo Commander presenterà 50 carte del tutto nuove. A queste, però, si sommerà un set di carte Planechase, dalle dimensioni per ora sconosciute. I quattro mazzi saranno rispettivamente basati sui Dottori Classici; sulla combinazione tra Nono Dottore, Decimo Dottore e Undicesimo Dottore; sul team up tra Dodicesimo e Tredicesimo Dottore; e infine sui principali villain di Doctor Who. Il lancio dei quattro mazzi Commander è previsto per il 13 ottobre.

Magic dopo Phyrexia: ecco Wilds of Eldraine

Il ciclo narrativo del 30° anniversario di Magic si è concluso con Magic The Gathering: L'Avanzata delle Macchine, ma ora Wizards of The Coast è pronta a ripartire con una nuova espansione mainline del suo gioco di carte collezionabili. Quest'ultima sarà intitolata Wilds of Eldraine, e arriverà l'8 settembre 2023 in tutto il mondo, collocandosi a metà tra il set dedicato al Signore degli Anelli e quello che ruota attorno a Doctor Who. L'espansione ha codice WOE, mentre il first look del set si terrà già il 27 luglio, con le preview delle carte in arrivo a partire dal 15 agosto.

Wilds of Eldraine sarà la prima espansione dopo la fine della guerra contro Phyrexia, rappresentando un "nuovo inizio" per il GCC americano. Tuttavia, ciò non significa che il set non sia collegato con il passato di Magic: al contrario, esso si ricollega al precedente set Il Trono di Eldraine, portandoci alla scoperta del fiabesco Piano dei cavalieri di Magic, andando per la prima volta anche al di fuori delle mura del suo iconico castello.