Magic: The Gathering, oggi è il grande giorno: Delitti al Maniero Karlov è disponibile!

Nonostante i timori sul posticipo del nuovo set Magic, da oggi, venerdì 9 febbraio, Delitti al Maniero Karlov è finalmente disponibile anche in Italia. La nuova espansione del longevo cardgame di Wizards of The Coast promette di riportarci nell'amatissimo Piano di Ravnica, questa volta con una storia dalle tinte thriller.

Se volete saperne di più sul set, potete dare un'occhiata alla nostra mini-anteprima di Delitti al Maniero Karlov. In vista del lancio, però, vi basterà sapere che la trama dell'espansione ruota attorno ad una serie di omicidi che spingono le dieci Gilde di Ravnica, finalmente in pace dopo gli eventi dell'Invasione di Phyrexia, sull'orlo della guerra. Spetta al detective Alquist Proft, insieme all'Agenzia Investiga Magicologica di Ravnica e al giovane fatato Kellan, risolvere l'intrigo.

La storia di Delitti al Maniero Karlov, benché in gran parte autoconclusiva, porta avanti la macrotrama post-Invasione di Phyrexia di Magic: The Gathering, che si dovrebbe concludere solo nel 2026. Non è un caso, per esempio, che proprio Kellan faccia il suo ritorno nell'espansione, dopo il suo esordio in Terre Selvagge di Eldraine e le sue scorribande sotterranee nelle Caverne Perdute di Ixalan.

L'altra grande novità che Delitti al Maniero Karlov porta con sé sono le Buste da gioco di Magic: the Gathering, che sostituiscono sia le Buste dell'espansione che le Buste per Draft e che, secondo i designer di Wizards of the Coast, garantiranno un'esperienza di sbustamento più gratificante sia per i giocatori che per i collezionisti. Per saperne di più sui contenuti delle Buste da gioco, vi rinviamo all'approfondimento che abbiamo linkato all'inizio di questo paragrafo.

In termini di gameplay, invece, Delitti al Maniero Karlov introduce diverse nuove meccaniche. Tra di esse abbiamo Camuffare, che vi permette di giocare i vostri mostri da coperti, senza rivelarli al vostro avversario e ponendo le basi per strategie capaci di bluffare il nemico. C'è poi anche Sospettare, che permette di dare Minacciare e "Non può bloccare" a una creatura nemica. Infine, il nuovo set introduce i Casi e "Raccogliere Prove", due keyword dedicate ai detective magici di Ravnica.