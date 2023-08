Magic The Gathering: il punto sui prossimi crossover, da Doctor Who a Final Fantasy

Dopo gli scoppiettanti annunci di Magic: The Gathering alla Gen Con, con un lungo panel celebrativo dei trent'anni del gioco di carte collezionabili di Wizards of The Coast, molti fan e collezionisti potrebbero domandarsi quali saranno i prossimi crossover in uscita con le altre IP della cultura geek e nerd. Ecco il nostro elenco!

Si parte il 13 ottobre, quando arriverà nei negozi specializzati il set Magic di Doctor Who. Quest'ultimo sarà composto da quattro mazzi Commander da 100 carte l'uno e da una serie di Collector's Booster con delle versioni variant con illustrazione alternativa delle carte principali del set. Tra queste troveremo il TARDIS, tutti i Dottori della longeva serie BBC (che in questi mesi festeggia il suo 60° anniversario) e persino molti nemici iconici dell'epopea fantascientifica inglese, come Dalek e Cyberman.



A novembre, invece, torneremo ad Arda: come vi abbiamo spiegato nel nostro speciale sulle uscite autunnali di Magic: The Gathering, infatti, il 3 novembre verranno lanciati nuovi prodotti di Racconti della Terra di Mezzo, il set Mondi Altrove basato sul Signore degli Anelli già messo in vendita a luglio (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Racconti della Terra di Mezzo). Le nuove uscite, comunque, non faranno parte di un set vero e proprio, ma saranno solo una seconda ondata di Collector's Booster (dopo che i primi sono andati a ruba per via della presenza dell'Unico Anello serializzato) e quattro box di scene cards, che potranno essere unite tra loro per ricreare alcune delle scene più iconiche della saga di J.R.R. Tolkien.



Durante la Gen Con, poi, è stato annunciato che i dinosauri di Jurassic Park arriveranno su Ixalan, come parte del set Le Caverne Perdute di Ixalan, in uscita il prossimo 11 novembre. Si tratterà, con ogni probabilità, di una manciata di carte (peraltro non ancora annunciate), che potranno anche essere acquistate singolarmente sul mercato secondario. Un trattamento simile a quello riservato ai Transformers in La Guerra dei Fratelli, per intenderci.



Nelle scorse ore sono arrivati anche più dettagli sulle carte a tema Fallout di Magic: The Gathering. Queste ultime non faranno parte di un'espansione terza (come i dinosauri di Jurassic Park) né saranno dotate di prodotti standalone (come i set di Doctor Who e Il Signore degli Anelli), ma comporranno alcuni drop di Secret Lair in arrivo a marzo 2024. In altre parole, si tratterà giusto di una manciata di carte, con una tiratura limitata, che potranno essere ordinate singolarmente o i bundle sul sito web di Secret Lair.



Allo stesso tempo, ci sono state fornite anche nuove informazioni sul set di Assassin's Creed. Sì, perché a questo giro si tratterà davvero di un set di espansione, che introdurrà i Booster Beyond (Booster Altrove in italiano, magari?). Per il momento non è chiaro quale sarà il contenuto di questi pacchetti, anche se è stato precisato che tutte le carte del set saranno legali nel formato Modern. A differenza di quanto inizialmente previsto, l'espansione arriverà a luglio 2024.



L'ultimo prodotto crossover in arrivo nei prossimi anni, invece, sarà il set Mondi Altrove di Final Fantasy. Su quest'ultimo sappiamo ancora molto poco, se non che uscirà nel 2025 (probabilmente verso metà anno, a dodici mesi di distanza dal set di Assassin's Creed) e includerà tutti i personaggi del franchise, a partire dal capostipite per NES fino a Final Fantasy 16.



Infine, per i più completisti, Wizards of The Coast ha annunciato anche una serie di drop di Secret Lair a tema Il Signore degli Anelli. Alcune di queste carte sono già live su Secret Lair come parte del bundle estivo, mentre altre arriveranno più avanti, in una data ancora da precisare. I creatori di Magic hanno però già diffuso un artwork dedicato a Sauron, che con la sua illustrazione squisitamente Metal catturerà sicuramente l'interesse di molti fan. Potete trovare l'immagine in calce a questa notizia.