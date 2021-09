Magic: The Gathering - il Red Bull Untapped torna nel 2021 con un nuovo format

Red Bull Untapped, il torneo mondiale di Magic: The Gathering organizzato da Red Bull e Wizards of the Coast, è tornato! Questo evento si snoderà attraverso diversi appuntamenti regionali e internazionali, dando ai migliori giocatori di MTG di tutto il mondo la possibilità di brillare sulla scena mondiale.

Il Red Bull Untapped è una competizione aperta e gratuita che consente ai giocatori di sfidarsi, evocare le proprie creature e lanciare magie nel mondo immersivo di Magic: The Gathering. Il torneo sarà caratterizzato dal gioco online su Magic: The Gathering Arena (di cui vi ricordiamo che analizzammo il suo debutto un paio d'anni fa), nei formati Standard e Historic, con un mix di formati Constructed e Limited.

Questa combinazione di Magic: The Gathering Arena offrirà ai fan una varietà di fantastiche battaglie di MTG, alcune in formati che non hanno potuto giocare o assistere negli ultimi 18 mesi.

Red Bull Untapped 2021 segue i tornei di successo tenuti sia nel 2019 che nel 2020, quest'ultimo con oltre 20.000 registrazioni. Sono pianificati sei eventi internazionali Red Bull Untapped nel 2021, a partire da ottobre e fino alla fine di novembre.

Aperto a tutti, ogni evento si terrà online e prevede due giorni di confronto tra giocatori di tutto il mondo. Il vincitore di ogni tappa internazionale riceverà un esclusivo trofeo personalizzato Red Bull Untapped e un invito all'evento in Portogallo, l'epico finale della serie Red Bull Untapped.

Questa sarà una delle due tappe regionali che si svolgeranno nell'ambito della Red Bull Untapped, con l'altra in Giappone in autunno alla fine dell'anno. È possibile registrarsi al primo evento internazionale Red Bull Untapped su MTG Melee.