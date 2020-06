Magic The Gathering: rimosse dal mazzo le carte 'razziste'

Spronati ad agire dopo le numerose segnalazioni pervenute dalla propria community, gli autori di Wizards of the Coast decidono di rimuovere le carte "razziste" di Magic The Gathering.

La scelta operata dalle alte sfere di Wizards of the Coast segue l'onda lunga delle proteste USA scatenate dall'omicidio di George Floyd, con la nascita del movimento Black Lives Matter che ha contribuito a riaccendere i riflettori mediatici sulle discriminazioni razziali che attraversano gli Stati Uniti (ma non solo).

In conseguenza di questa decisione, dall'enorme mazzo di carte virtuali di Magic The Gathering vedremo scomparire diverse carte come Pradesh Gypsies, Crusade, Jihad, Pradesh Gypsies, Cleanse e Stone Throwing Devils. L'iniziativa coinvolge anche Invoca Pregiudizio, la carta più criticata dai giocatori per via dei rimandi al Ku Klux Klan dell'immagine che la rappresenta.

La rimozione di queste carte non avviene in maniera "silenziosa", Wizards of the Coast ha infatti deciso di chiarire pubblicamente la propria posizione al riguardo specificando che la fuoriuscita dal mazzo delle carte indicate è dovuta "ai rimandi nel loro contenuto al razzismo nel testo, nell'immagine o in entrambe le cose. Ogni forma di razzismo e intolleranza è inaccettabile e non deve trovare spazio nel nostro gioco o altrove".