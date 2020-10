Magic The Gathering, viaggio a Zendikar: genesi e storia di un mondo mortale

L'ultima espansione di Magic the Gathering, Rinascita di Zendikar, ci ha riportati nel selvaggio Piano di Zendikar. Andiamo alla scoperta della genesi e dei pericoli di un mondo mortale.

Dopo aver messo un freno al malvagio piano di Ikoria, i giocatori di Magic the Gathering sono ora impegnati su un altro piano, decisamente poco rassicurante: parliamo di Zendikar, già protagonista dell'omonimo blocco composto da tre episodi risalente a ben 11 anni fa. Come al solito, il nuovo set non ha portato con sé solamente nuove carte e meccaniche, ma anche un background narrativo ricco ed affascinante.

Zendikar, dicevamo, non è un piano come tutti gli altri. Stavolta non ci sono i capricci degli déi, come accaduto a Theros, o le abominevoli creature di Ikoria, a preoccupare i visitatori. È il piano stesso a rappresentare una vera e propria trappola mortale per chiunque. Il Torbido, gli Eldrazi e i Planeswalker, i sette continenti che lo formano e la protettrice del piano, Nahiri: c'è tanto da raccontare su Zendikar e i suoi pericoli, per cui abbiamo preparato per voi un corposo Video Speciale sulla genesi e la storia che potete guardare comodamente in cima a questa notizia. Buona visione!