Magic: The Gathering, ci risiamo? Questa immagine potrebbe essere stata creata dall'IA

A metà novembre, vi abbiamo raccontato delle durissime critiche rivolte a Magic: The Gathering e a Wizards of the Coast da parte dei fan a causa di un'immagine promozionale realizzata con l'IA. Ora, però, sembra che l'azienda ci sia ricascata: questa illustrazione promozionale è stata realizzata con l'Intelligenza Artificiale?

A finire nell'occhio del ciclone, questa volta, è stata un'immagine diffusa sul profilo X ufficiale di Magic: The Gathering per promuovere il lancio del set Ravnica Remastered, in arrivo il 12 gennaio (per saperne di più, potete dare un'occhiata all'elenco delle uscite cardgame di gennaio 2024). Nell'illustrazione possiamo vedere un totale di cinque Terre di Ravnica, inserite in un'ambientazione steampunk.

È proprio quest'ultima ad aver attirato le ire dei fan, che hanno accusato Wizards of the Coast di aver creato l'artwork con l'IA. Ovviamente, distinguere un'immagine realizzata dall'Intelligenza Artificiale da una "umana" è - allo stato attuale delle cose - pressoché impossibile, anche se lo stile generale dell'illustrazione ha fatto pensare ai fan che si trattasse effettivamente di un prodotto creato dall'IA, anziché da un artista umano.

Poche ore dopo, la stessa Wizards of the Coast è intervenuta sulla questione, spiegando in un commento al post "incriminato" che "capiamo la confusione dei fan, generata dal fatto che lo stile dell'illustrazione sia diverso da quello utilizzato dalle carte. Ma reiteriamo quanto abbiamo già detto: questo artwork è stato creato da degli umani, e non dall'IA".

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque? Non proprio: alcuni utenti hanno infatti evidenziato una serie di artefatti nell'immagine che fanno pensare che essa sia effettivamente stata generata dall'IA. L'utente TaylorGreen, in una risposta al tweet originale (che riportiamo in calce) ha mostrato che alcuni dei cavi dell'immagine terminano in maniera decisamente bizzarra, mentre alcune texture sembrano fuori luogo e persino l'indicatore di pressione dell'alambicco smette di mostrare i numeri di punto in bianco, sostituendoli con dei puntini.



Proprio queste segnalazioni hanno spinto Wizards of the Coast a pubblicare un post sul blog aziendale spiegando che "grazie alla diligenza della nostra community, abbiamo scoperto alcuni elementi che suggeriscono che delle immagini di marketing contengano elementi generati dall'IA. Per questo, stiamo ripensando ai processi di collaborazione con i partner per il marketing". Insomma, l'immagine "incriminata" potrebbe essere effettivamente stata realizzata tramite IA generativa, ma non ci sarebbe da puntare il dito contro Wizards of the Coast, bensì contro l'agenzia di marketing e gli artisti che hanno prodotto l'artwork.



In ogni caso, l'azienda ha aggiunto che "abbiamo già chiarito che richiediamo agli artisti, agli scrittori e ai creativi che contribuiscono al TCG di Magic di evitare di utilizzare tool generativi basati sull'IA per creare prodotti finali legati a Magic. Ciò che ora appare evidente è che dobbiamo modificare il metodo di lavoro con cui collaboriamo con le agenzie di marketing e social media per assicurarci di supportare l'estro artistico umano, che è di vitale importanza per Magic. Non possiamo promettere di essere perfetti in un mondo che si evolve così rapidamente, specie ora che l'IA generativa diventa lo standard in tool come Photoshop, ma il nostro obiettivo è quello di utilizzare e mettere in luce le opere realizzate da illustratori umani".