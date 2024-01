Magic The Gathering, scoppia il caso-IA: uno storico artista lascia Wizards of the Coast

La polemica sull'uso dell'IA per Magic: The Gathering non accenna a fermarsi. Dopo che, nelle scorse ore, Wizards of the Coast ha ammesso di aver usato l'IA per un'immagine pubblicataria (anche se solo involontariamente), un artista ha confermato al pubblico di aver interrotto ogni collaborazione con l'azienda.

L'artista in questione è Dave Rapoza, che con un post su X ha spiegato che "dopo gli eventi delle ultime ore, ho smesso di lavorare per Wizards of The Coast. Non puoi dire di opporti all'IA e poi usarla palesemente per promuovere i tuoi prodotti. Ho già inviato le email, arrivederci a tutti!". Rapoza, per chi non lo sapesse, ha lavorato a ben 67 carte di Magic: The Gathering dal 2007 a oggi. Per dare un'occhiata ai suoi artwork, potete consultare la sua pagina su Scryfall.

L'addio dell'artista, si legge in un secondo post, dipende dal fatto che Wizards of the Coast si è opposta all'uso dell'IA nel cardgame di Magic solo una settimana prima di essere "pizzicata" a utilizzare un'illustrazione generata dall'Intelligenza Artificiale per un'immagine promozionale. Già a novembre, però, erano emerse le prime accuse di utilizzo dell'IA da parte di Wizards of the Coast, che si era prontamente smarcata da queste ultime.

"Mi licenzio perché hanno preso una posizione morale contro l'IA una settimana fa, o qualcosa del genere. E poi fanno questo [usare un artwork realizzato dall'IA; ndr]: se avessero detto che avrebbero usato l'IA si sarebbe trattato di un altro discorso, ma vogliono ergersi come degli eroi e, al contempo, fanno cose come queste. È una stupidaggine, non la supporto", ha detto Rapoza su X.

Per la verità, le critiche dell'artista sembrano fin troppo dure, specie in relazione agli avvenimenti degli ultimi giorni. Come vi abbiamo già riportato nel nostro coverage delle scorse ore, infatti, l'illustrazione realizzata dall'IA per Magic non è stata prodotta da Wizards of The Coast, ma da un'agenzia esterna che si occupa del marketing sui social per conto dell'azienda. Insomma, il problema riguarderebbe più la mancanza di controllo su quanto viene pubblicato sui social network che l'uso dell'IA in sé e per sé. Nelle scorse ore, non a caso, i creatori di Magic: The Gathering hanno spiegato di non aver alcuna intenzione di utilizzare l'IA generativa per il cardgame, aggiungendo che rivedranno i loro rapporti con le realtà di PR per evitare che problemi simili si verifichino in futuro.