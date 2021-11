Magic The Gathering Secret Lair: tante sorprese con le carte ispirate ad Arcane di Riot

Hasbro e la sua divisione di Wizards of the Coast partecipano ai festeggiamenti per il lancio della serie animata Arcane di Riot annunciando un'iniziativa che farà contenti tutti gli appassionati di card game collezionabili: sono infatti in arrivo due drop speciali di Magic The Gathering Secret Lair.

I nuovi drop a tempo limitato, realizzati attingendo alle atmosfere e ai protagonisti di Arcane League of Legends, saranno disponibili dal 29 novembre al 23 dicembre come parte di set foil e non foil di carte Magic The Gathering, la cui presentazione avverrà tra poche settimane a conclusione della serie animata di Riot Games.

Maggiori informazioni sui due set saranno condivise sul sito ufficiale di Secret Lair. Qualora foste interessati, vi informiamo che Magic The Gathering Secret Lair x Arcane e Secret Lair x Arcane Lands saranno prenotabili a partire dal 29 novembre, al prezzo di 29,99 dollari per la versione non foil e 39,99 dollari per la versione foil.

Nel sugellare la partnership con Wizards of the Coast, il dirigente di Riot Games Brandon Miao spiega come "in RiotX Arcane, abbiamo cercato più volte dei modi per portare i fan di Arcane oltre lo schermo digitale dando loro qualcosa da poter stringere tra le mani. Da grandi fan di Magic e considerato quanto ammiriamo il duraturo e profondo rapporto che Wizards of the Coast ha stretto con i propri fan, questa è stata un'opportunità straordinaria per collaborare con Secret Lair".