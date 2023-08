Magic The Gathering: tutti i set del 2024, da Ravnica ai mondi western e horror

Dopo aver scoperto quali saranno i crossover di Magic: The Gathering in arrivo tra le fine del 2023 e il 2025, ci spostiamo oggi sui set principali di Magic annunciati da Wizards of The Coast alla Gen Con. Le novità sono davvero tantissime: solo nel 2024, per esempio, arriveranno ben cinque espansioni "core".



Si parte con Ravnica Remastered, in arrivo nel primo trimestre del prossimo anno. L'espansione raccoglierà una serie di carte provenienti dal Blocco di Ravnica, lanciato in origine nel lontano 2005. Il set promette di essere un nostalgico salto nel passato e di includere "tutto ciò che i fan amano di Ravnica", concentrandosi principalmente sulle gilde e sugli scontri tra le fazioni per la dominazione del Piano.



Sempre nel primo trimestre del 2024, poi, arriverà Ravnica: Clue Edition, una deviazione dal gioco di carte di Magic per come lo conosciamo, che si ibriderà con le regole da gioco da tavolo di Cluedo. Per la verità, quello in uscita tra qualche mese sarà un vero e proprio boardgame con un regolamento molto simile a quello di Cluedo, la cui ambientazione sarà il piano di Ravnica, da cui arriveranno anche assassini, vittime e detective.



Ancora nel Q1 2024 sarà la volta di Delitti al Maniero Karlov, un altro set principale ambientato a Ravnica: quest'ultimo ci permetterà di osservare il Piano dagli occhi di uno dei suoi più acuti investigatori, giocando sui cliché e sulle storie del poliziesco, del giallo e del thriller. La trama del set ruoterà attorno ad un assassinio "stereotipato", mentre sarà lasciato ai giocatori il compito di raccogliere indizi e scovare l'assassino del Maniero Karlov.



Passiamo ora al secondo trimestre del 2024, durante il quale verrà lanciato il set Banditi di Crocevia Tonante: l'espansione unirà le tinte fantasy tipiche di Magic: The Gathering con i toni del genere western di frontiera. Tra i protagonisti del set avremo alcuni dei villain più iconici di tutta la saga di Magic.



Nel terzo trimestre del 2024, invece, visiteremo il Piano di Bloomburrow, un mondo totalmente inedito in cui gli esseri umani non esistono. Abitato da animali antropomorfi come scoiattoli, rane, topi e conigli, Bloomburrow sarà il teatro di un'epica storia fantasy nella quale i suoi abitanti dovranno allearsi tra loro per portare a termine un'importante missione. Per saperne di più, potete dare un'occhiata al nostro speciale sugli annunci di Magic: The Gathering alla Gen Con.



Alla fine del 2024, infine, arriverà Duskmourne: House of Horror. Il set andrà nuovamente a stravolgere i paradigmi di Magic: dopo aver esplorato mondi fantasy, aver vissuto avventure in compagnia di detective e investigatori ed esserci uniti ad una banda di fuorilegge western, infatti, verremo trasportati in un Piano ispirato ai film e ai giochi horror degli anni Ottanta, che ci imprigionerà in una casa infestata da fantasmi, zombie e vampiri.