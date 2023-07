Magic The Gathering, dal Signore degli Anelli a Doctor Who: tutte le uscite di fine 2023

Ora che il set Magic The Gathering: Racconti dalla Terra di Mezzo ha fatto il suo debutto nei negozi specializzati, possiamo finalmente parlarvi delle prossime uscite del TCG targato Wizards of The Coast senza il timore di finire nelle mire dell'Occhio di Sauron. La seconda metà del 2023, infatti, sarà densissima di release per Magic.

Si parte il 4 agosto, con il rilascio di Commander Masters da parte di Wizards of The Coast: per chi non lo sapesse, Commander Masters è un set della serie Masters e comprende in larga parte ristampe dei set del passato. Il set è pensato per il competitivo e per i giocatori Commander, e sarà disponibile nelle tradizionali Buste per Draft, Buste dell'Espansione e Collector's Booster.

A settembre, invece, arriverà il set Terre Selvagge di Eldraine: si tratta del prossimo set mainline di Magic, in arrivo dopo il reset dell'intero multiverso operato con il ciclo di Phyrexia conclusosi con L'Avanzata delle Macchine, rilasciato a fine aprile. Terre Selvagge di Eldraine è stato presentato alla MagicCon di Barcellona, a metà maggio, e uscirà in Europa l'8 settembre.

Ottobre, invece, sarà il mese del mini-set Mondi Altrove di Doctor Who. Il set Magic di Doctor Who è stato lanciato, con una presentazione in pompa magna, durante il San Diego Comic-Con delle scorse settimane, ma non sarà un'espansione vera e propria, al pari di Terre Selvagge di Eldraine e di Racconti dalla Terra di Mezzo: al contrario, si tratterà di un totale di quattro mazzi Commander, a cui si uniranno però dei tradizionali Collector's Booster per i collezionisti più incalliti.

Infine, il 3 novembre Magic tornerà nella Terra di Mezzo per una seconda release di prodotti dedicati al Signore degli Anelli. Questi ultimi non aggiungeranno nulla di nuovo all'espansione già lanciata a luglio, ma saranno pensati più come idee regalo per i collezionisti in vista del Natale. Tra di essi avremo un nuovo Bundle, non a caso chiamato Gift Edition, il secondo volume delle buste di Jumpstart, dei nuovi Collector's Booster a prezzo "calmierato" (perché al loro interno non si potrà trovare l'Unico Anello di Racconti della Terra di Mezzo) e, infine, quattro bundle di scene cards, che comprenderanno una decina di carte l'uno: queste ultime, posizionate una accanto all'altra, ricreeranno alcuni dei momenti più iconici di Magic con un'illustrazione altamente fedele all'originale tolkeniano.