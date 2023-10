Magic The Gathering, sorpresa! La nuova banlist è davvero 'minimale'

Dopo la rivoluzione nei pacchetti di Magic: The Gathering, che ha portato (anzi, porterà: i cambiamenti entreranno in vigore dal 2024) all'accorpamento tra Set Booster e Draft Booster, arriva oggi la nuova banlist di Magic: The Gathering, con tutti gli aggiornamenti di fine 2023. Ma a questo giro...

... a questo giro non ci sono cambiamenti nella banlist! Ebbene sì, avete capito bene: nulla cambia rispetto all'ultima banlist di Magic: The Gathering, pubblicata da Wizards of The Coast ad agosto e che rimuoveva il ban da Predestinare e Desiderio della Mente. Niente nuove carte bannate o limitate, né tantomeno carte fuoriuscite da queste due liste e tornate pienamente giocabili.

Per la precisione, nessun formato subirà alcun cambiamento con la nuova banlist. E se non ci credete potete rifarvi da soli gli occhi: il post ufficiale sul blog di Magic dice semplicemente: "Non ci sono cambiamenti da annunciare per i formati". Basta così. Beh, a dir la verità c'è un link alla lista delle carte bannate e limitate per ogni formato, ma a cosa serve se non ci sono cambiamenti rispetto agli scorsi mesi?

Ciò solleva un interrogativo, probabilmente destinato a rimanere senza risposta: perché Wizards of The Coast ha pubblica la banlist se non ci sono cambiamenti? Una risposta ufficiale, probabilmente, non ci sarà mai, ma possiamo ipotizzare che un aggiornamento di questo tipo voglia rassicurare i fan circa il buono stato di salute del metagame dopo la pubblicazione di Terre Selvagge di Eldraine (qui la nostra recensione di Terre Selvagge di Eldraine) e prima delle uscite Magic di fine anno.

D'altro canto, nelle prossime settimane usciranno numerose nuove espansioni che potrebbero pesantemente impattare sul metagame: il set crossover di Doctor Who è arrivato il 14 ottobre, troppo presto per essere preso in considerazione dalla nuova banlist. A novembre, invece, sarà la volta dell'espansione mainline Caverne Perdute di Ixalan e dei prodotti natalizi del Signore degli Anelli, che promettono seriamente ripercuotersi sul gioco competitivo: insomma, una nuova banlist entro fine 2023 potrebbe (dovrebbe) arrivare, ma per questa volta non ci sono cambiamenti.