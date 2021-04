Magic Strixhaven, apre la scuola di magia: le novità dell'espansione in video

Nel corso dell'ultimo appuntamento organizzato sul canale Twitch di Everyeye dalla nostra redazione, Francesco Fossetti e Simone "AKirA" Trimarchi hanno aperto una finestra sulla dimensione di Strixhaven, il nuovo pacchetto di espansione che si aggiunge al già ricco ventaglio di contenuti di Magic The Gathering.

Disponibile dal 15 aprile su Magic The Gathering Arena e prevista al lancio per l'ormai imminente 23 aprile in formato fisico, Strixhaven offre ai Planeswalker l'opportunità di estendere il proprio grimorio digitale con le carte di Kasmina, Will e Rowan Kenrith e della Professoressa Onyx.

La nuova raccolta porta in dote anche le meccaniche inedite incentrate sulle Magie e sulle Lezioni, con incantesimi come Artemagica e Apprendi che promettono di rendere ancora più avvincenti gli scontri da disputare contro gli altri appassionati dell'iconico card game.

La prova in compagnia del Fossa e di Simone "AKirA" Trimarchi si focalizza appunto su queste importanti innovazioni, approfondendone le meccaniche inedite e le modifiche legate all'esperienza di gioco come l'Archivio Mistico, la raccolta di tutte le magie lanciate nel Multiverso di Magic. Se volete saperne di più su questa espansione e sulle ambizioni che ne hanno accompagnato il debutto su PC e sistemi mobile, il nostro consiglio non può che essere quello di ammirare il video in apertura d'articolo, non prima però di dare un'occhiata al nostro ultimo speciale sull'espansione Strixhaven di Magic The Gathering.