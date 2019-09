Magic The Gathering: svelate le tappe che condurranno al World Championship

Finalmente è stato svelato il percorso che porterà i giocatori del card game fisico al campionato mondiale di Magic: The Gathering del 2020. Il Magic: The Gathering Players Tour avrà oltre 2.5 milioni di Dollari in prize pool e sarà suddiviso in tre distinti eventi.

Il nuovo percorso per i giocatori professionisti di MTG (attenzione, in questo caso stiamo parlando del card game cartaceo) prenderà il via durante la prima settimana di febbraio 2020 e si dipanerà in eventi in Belgio (Bruxelles), Giappone (Nagoya) e Stati Uniti (a Phoenix).

Questi saranno i maxi tornei utili per poter guadagnarsi il posto nelle finali mondiali. I giocatori, per poter accedere a queste tre tappe, però, dovranno partecipare agli svariati eventi regionali organizzati da Wizards of the Coast.

Il circuito competitivo del gioco da tavolo sarà così strutturato: Players Tour Qualifier; WPN Qualifier; Grand Prix Tournament; Magic Online Events.

In Europa il primo Tour sarà dal 1 febbraio al 2 febbraio e presenterà un montepremi di 200.000 Dollari.

Asia-Pacifico: sempre dal 1 febbraio al 2 febbraio avrà un montepremi di 150.000 Dollari.

Stati Uniti: dall'8 febbraio al 9 febbraio, montepremi di 250.000 Dollari.

MTG Arena, invece, passerà attraverso i Mythic Invitational, che si terranno tre volte per stagione e avranno un montepremi di 750.000 Dollari ciascuno.

Il Players Tour del formato da tavolo e i Mythic Invitational di MTG Arena offriranno il doppio dei posti di qualificazione a giocatori di tutto il mondo, aumentando significativamente le opportunità di gioco per entrambi i formati. Secondo Wizards of the Coast, quindi ogni evento permetterà a circa 500 giocatori di mettersi alla prova guadagnarsi un posto al World Championship di MTG.

Insomma, il futuro di MTG – cartaceo o digitale – non può che essere roseo.