Magic: The Gathering, Terre Selvagge di Eldraine è finalmente disponibile!

Il momento è finalmente arrivato: il nuovo set Magic: Terre Selvagge di Eldraine è finalmente disponibile per tutti! Dopo una release su Arena il 5 settembre, anche i prodotti fisici di Terre Selvagge di Eldraine possono ora essere acquistati nei negozi specializzati e sul web.

A livello di trama, il nuovo set di Magic: The Gathering prende le mosse dalla fine della guerra multiversale contro Phyrexia. Durante il conflitto, gli abitanti di Eldraine hanno cercato di proteggersi dalle macchine biomeccaniche con un potente sortilegio: il Sonno Stregato. Ora, però, l'incantesimo sembra essere finito fuori controllo, mentre i due sovrani del Piano sono caduti in battaglia contro le macchine di Elesh Norn.



Spetta dunque ai fratelli gemelli Will e Rowan, principi eredi del Trono di Eldraine, scoprire cosa sta accadendo al proprio regno e salvare i propri sudditi, reclamando il potere. Per farlo, i due dovranno addentrarsi nelle Terre Selvagge di Eldraine e scendere a patti con gli esseri che le abitano, come streghe, folletti e fate prelevati di peso dal folklore europeo e dal mondo delle fiabe.



Infatti, Terre Selvagge di Eldraine è un set "da fiaba": l'intera impalcatura dell'espansione ruota attorno a dieci racconti della tradizione europea, come Cenerentola, la Bella Addormentata nel Bosco, Cappuccetto Rosso e Jack e il Fagiolo Magico. Queste suggestioni si uniscono a quelle dei miti del ciclo arturiano e, ovviamente, alla macrotrama fantasy-fantascientifica di Magic: The Gathering.



Come sempre, il set potrà essere acquistato in booster di vario tipo, tra cui le Buste per Draft, le Buste dell'Espansione e i Collector's Booster. Inoltre, Terre Selvagge di Eldraine avrà due deck Commander da 100 carte ciascuno, intitolati "Dominio Fatato" e "Valore e Virtù". Tutto ciò che un amante delle favole (e di Magic) potrebbe desiderare, insomma!