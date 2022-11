Magic the Gathering si 'tinge' di Metal Gear con il Secret Lair di Shinkawa

L'annuncio dell'edizione anniversario di Magic dedicata ai 30 anni del gioco che ha fatto appassionare milioni di giocatori di più generazioni è solo la punta dell'iceberg delle sorprese di questo esplosivo 2022 per Magic the Gathering.

Il leggendario gioco di carte collezionabili frutto della mente di Richard Garfield, infatti, è tornato a far parlare di sé per un'interessante nuova proposta nell'ambito delle carte speciali Secret Lair.

Il nuovo drop coinvolgerà anche gli appassionati di Yoji Shinkawa, storico designer della serie Metal Gear Solid e di Death Stranding, il quale ha firmato le illustrazioni di quattro carte speciali, ovvero Morsa Cerebrale, Simulacro Solenne, Tezzeret il Cercatore e Metamorfosi Phyrexian. Il lotto è già preordinabile sia in inglese che in giapponese, sia standard che foil.

Quanto ai prezzi, identici per entrambi gli idiomi, si va dai 34,99 euro della versione standard (inglese o giapponese) ai 44,99 euro della variante foil (inglese o giapponese).

Come sempre, insieme all'acquisto verrà consegnato anche un codice monouso per riscattare quattro bustine protettive sempre impreziosite con gli splendidi lavori dell'artista giapponese.

Nell'attesa della spedizione di questa splendida serie di Magic the Gathering Secret Lair, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla leggenda dietro a questi straordinari artwork nel nostro speciale dedicato a Yoji Shinkawa.