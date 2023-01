Magic: The Gathering, si torna nel passato del cardgame con Dominaria Remastered

Ad un paio di mesi dalla release del set Magic: The Gathering La Guerra dei Fratelli, iniziano finalmente le novità del 2023 del cardgame targato Wizards of The Coast. Mentre aspettiamo il lancio della prima espansione del nuovo anno, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, arriva oggi l'annuncio ufficiale del set Dominaria Remastered.

Dominaria Remastered si colloca al di fuori della macro-trama principale di Magic, ripartita da capo negli scorsi mesi dopo che Dominaria Unita ha segnato il reboot del gioco di carte di carte collezionabili. Dominaria Remastered è infatti un set di ristampe rilasciato in occasione del 30° anniversario del cardgame di Wizards of The Coast e che vuole rendere omaggio agli albori della saga di Magic: The Gathering. Il launch party dell'espansione è fissato tra il 13 e il 15 gennaio.

Nello specifico, quella incentrata su Dominaria è la seconda espansione Remastered di Magic dopo Spirale Temporale Remastered, e vuole ripercorrere il passato del gioco di carte collezionabili attraverso dei reprint delle carte più amate degli ultimi 30 anni. Alcune di queste, inoltre, riceveranno degli artwork nuovi di zecca, borderless e con delle cornici retrò che riporteranno i collezioni agli albori di Magic.

Dominaria Remastered sarà sicuramente una ghiotta opportunità sia per i collezionisti che per i novizi del gioco di carte collezionabili: i primi potranno aggiungere diverse ristampe di carte vintage e nuovi artwork alla propria collezione; i secondi, invece, avranno la possibilità di toccare con mano per la prima volta una serie di potenti carte del passato e, magari, integrarle nei propri mazzi.

In totale, il set contiene 271 carte diverse, di cui 20 Rare Mitiche, 60 Rare, 80 Non Comuni e 101 Comuni, insieme a 10 Terre Base. Tra queste, poi, troviamo 150 carte con cornice retrò e 45 carte senza bordi. L'espansione sarà disponibile sia in Buste per Draft che in Collector Booster. Le prime saranno composte da 9–10 carte Comuni; tre carte Non Comuni; una carta Rara o rara mitica; una carta con cornice retrò di qualsiasi rarità; una terra base con cornice retrò e una Pedina/carta pubblicitaria

Le seconde, invece, conterranno una carta foil tradizionale Rara o Rara Mitica con cornice retrò, oppure una carta foil tradizionale Rara o Rara Mitica senza bordi; una carta non foil Rara o Rara Mitica senza bordi; una carta non foil Rara o Rara Mitica con cornice retrò; una carta tradizionale foil Comune o Non Comune con cornice retrò o senza bordi; due carte non foil Comuni o Non Comuni con cornice retrò o senza bordi; una carta tradizionale foil Rara o Rara Mitica; due carte tradizionali foil Non comuni; cinque carte tradizionali foil Comuni e una terra base tradizionale foil con cornice retrò.