Magic The Gathering: il riassunto e le novità dall'evento Wizards Presents

Nella cornice dell'importante evento mediatico organizzato da Wizards of the Coast, l'editore statunitense ha descritto le ricche novità che interesseranno nei prossimi mesi l'iconico card game Magic The Gathering.

Le prossime sorprese in arrivo per Magic The Gathering rientreranno nel novero delle iniziative portate avanti da Wizards of the Coast per ampliare la propria linea di prodotti Universes Beyond e riuscire, così facendo, ad abbracciare ambientazioni immaginarie e personaggi della cultura pop.

Il primo ingresso nel nuovo Metaverso di Magic ha per protagonista Warhammer 40,000 con quattro mazzi Commander, quattro Sol Ring tematizzati e la riedizione da collezione di ogni mazzo comandante con il trattamento Surge Foil.

Dal terzo trimestre del 2023, gli appassionati vecchi e nuovi di Magic The Gathering potranno recarsi sul Monte Fato con Frodo, Aragorn e il resto della Compagnia con il set The Lord of the Ring: Tales of Middle-earth. Gli artisti di Magic hanno mostrato un'estesa opera d'arte per la Battaglia dei Campi del Pelennor, la più grande battaglia della Guerra dell'Anello a Minas Tirith, composta da 18 carte singole, parte di una distribuzione in booster che immergerà gli appassionati nella Terra di Mezzo. Il set de La Terra di Mezzo arriverà anche su Magic The Gathering Arena come set Alchemy durante il prossimo anno.

Il piano delineato da Wizards of the Coast prosegue con i set dedicati a Doctor Who e con le celebrazioni che, nel 2023, coinvolgeranno tutti i fan di Magic The Gathering per il trentesimo anniversario del card game. Le celebrazioni dureranno un intero anno e includeranno l'evento Magic 30 che si terrà all'Expo di Las Vegas al World Market Center dal 28 al 30 ottobre 2023, con promozioni speciali e tantissime iniziative che coinvolgeranno i giocatori.

Nell'evento di Wizards of the Coast non è poi mancato lo spazio legato a Dominaria United, sede del primo set di Magic uscito nel 1993 e fulcro della narrazione per il primo decennio del card game. I Dominarian si scontreranno con i Phyrexian in quello che sarà l’inizio di un epico arco narrativo in quattro set a partire dal 9 settembre, con preordini disponibili da oggi.

