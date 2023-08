Magic The Gathering: Wizards regala un 'petalo' di Black Lotus ai fan, ecco come ottenerlo

La carta più famosa di Magic: The Gathering, nonché senza alcun dubbio anche la più costosa, è il Black Lotus, un artefatto così raro da essere diventato una leggenda tra i collezionisti. Per questo, per celebrare il 30° anniversario del suo cardgame Wizards of The Coast ha regalato un "petalo" di Black Lotus ad alcuni fortunati fan.

Come riporta il blog di Magic: The Gathering, Wizards of The Coast ha deciso, apparentemente senza alcun preavviso, di regalare la carta esclusiva "Lotus Petal", ovvero "Petalo di Loto", ai partecipanti ad una sessione Ask Me Anything (AMA) con Gavin Verhey, uno dei più importanti designer di Magic: The Gathering, durante la GenCon di Indianapolis.

Dal blog scopriamo che altri Lotus Petal verranno distribuiti alla Gen Con durante alcuni eventi legati al mondo Magic, che sfortunatamente non sono stati ancora confermati da Wizards of The Coast. La kermesse, in ogni caso, sarà probabilmente il più importante evento di quest'anno legato al cardgame: alle 22:00 di domani, sabato 5 agosto, Wizards of The Coast solleverà il velo di mistero che ancora circonda le espansioni di Magic in uscita nei prossimi mesi, con un panel dedicato proprio durante la fiera.

D'altro canto, la Gen Con, che si sta tenendo in questi giorni a Indianapolis, coincide con le celebrazioni del 30° anniversario di Magic, che proprio in questi giorni stanno entrando nel vivo: non è un caso che Wizards of The Coast abbia effettuato una pletora di annunci legati a Magic al San Diego Comic-Con e che anche la MagicCon di Barcellona si stata densissima di novità per il GCC.

Ad ogni modo, il Lotus Petal sarà disponibile anche al di fuori della Gen Con, dapprima durante la MagicCon di Las Vegas, fissata per il 22 settembre prossimo, e, poi, presso i rivenditori WPN autorizzati in tutto il mondo, sempre a partire dalla fine di settembre. Potete dare un'occhiata alla carta promo in calce a questa notizia.