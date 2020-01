Magic Theros Oltre la Morte: weekend ricco di appuntamenti sul canale Twitch di Everyeye

Il weekend di Everyeye si preannuncia all'insegna del card game Magic The Gatering Arena. In occasione della pubblicazione della nuova espansione che prende il nome di Theros Oltre la Morte, abbiamo programmato ben due live streaming.

I due appuntamenti andranno in onda sul canale Twitch di Everyeye rispettivamente Sabato 25 gennaio alle ore 15:00 e Domenica 26 gennaio alle ore 17:00. Le dirette saranno l'occasione ideale per analizzare il gameplay offerto dalla nuova espansione Theros Oltre la Morte per Magic The Gathering Arena. Durante i due appuntamenti sarà possibile porre le proprie domande e discutere con la calorosa community di Everyeye. Come sempre, vi invitiamo ad iscrivervi al canale per non perdere nemmeno un appuntamento.

Il nuovo set di espansione uscito oggi in formato fisico e già disponibile in formato digitale (anche su Epic Games Store) include nuove carte e meccaniche di gioco inedite. Per prepararvi all'appuntamento, sulle pagine di Everyeye potete trovare un approfondito speciale su Theros Oltre la Morte per Magic The Gathering Arena.