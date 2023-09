Magic torna nella Terra di Mezzo con nuove carte e i booster Jumpstart

Come già anticipato qualche settimana fa, sono in arrivo succose novità dalla Terra di Mezzo su Magic con un nuovo set autunnale e i pacchetti booster Jumpstart, per nuove incredibili battaglie.

Dopo un'anteprima tutt'altro che chiara, finalmente IGN ha rivelato 24 nuove carte che andranno a comporre il set autunnale dedicato alla Terra di Mezzo e che saranno dedicate a diverse fasi della Guerra dell'Anello in una serie di eventi cruciali per la Terra di Mezzo e il suo futuro.

Ci sarà, ad esempio, un subset con box dedicato a Gandalf nei Campi del Pelennor, ma ci saranno box ispirati a ciascuno dei quattro personaggi leggendari nelle Confezioni Scena. Oltre a Gandalf, quindi, ci saranno tematiche su Aragorn, Galadriel e il Re Stregone, rispettivamente Aragorn al Fosso di Helm, La Forza di Galadriel e Il Volo del Re Stregone, con tanto di nuova carta leggendaria dedicata.

Ci saranno chiaramente le nuove carte poster, che nel caso di Gandalf messe accanto formeranno un'immagine unica della battaglia alle porte di Minas Tirith. Potete ammirare le 24 carte, che compongono 4 illustrazioni da 6 carte ciascuna, nella gallery presente in calce alla notizia.

In aggiunta, segnaliamo l'arrivo dei Collector Booster Special Edition e i booster Jumpstart Volume 2, sempre tematici. Per approfondire, vi lasciamo il link alla landing page ufficiale.

A questo link, invece, troverete la lista di tutte le carte contenute nelle buste de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo Jumpstart Volume 2.