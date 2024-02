Magic, valanga di novità su Banditi di Crocevia Tonante: il ritorno di tanti volti noti

Negli scorsi giorni, è stata svelata la data d'uscita di Banditi di Crocevia Tonante, la prossima espansione di Magic: The Gathering, che sarà disponibile dal 19 aprile. Banditi di Crocevia Tonante è il 100° set di Magic, perciò sarà un'uscita importantissima per il cardgame: alla MagicCon Chicago, finalmente, abbiamo dato un'occhiata alle sue carte!



Con un preview panel che si è tenuto il 23 febbraio (e un post sul blog di Wizards of the Coast dello stesso giorno), i creatori di Magic hanno svelato che Banditi di Crocevia Tonante sarà un set western che vedrà il ritorno di tanti volti noti del mondo di Magic. In termini narrativi, anche questa espansione continuerà a fare i conti con le ripercussioni dell'invasione Phyrexiana del Multiverso.



In particolare, sembra che la storia di Banditi di Crocevia Tonante ruoterà attorno a Oko, che finalmente rivedremo con una carta dedicata ("Oko, The Ringleader") e che è giunto su Crocevia Tonante grazie ad una Via dei Presagi ("Omenpath", in inglese). Sembra proprio che, in pieno stile Far West, Oko stia mettendo insieme un gruppo di banditi per una rapina di grandi dimensioni. Al contempo, però, la trama di Terre Selvagge di Eldraine ci ha spiegato che anche Kellan è sulle tracce di Oko, che altri non sarebbe che suo padre.



Insomma, su Crocevia Tonante vedremo una rimpatriata tra padre e figlio... che però rischia di finire malissimo: d'altro canto, il set promette di essere pieno d'azione e di duelli all'ultimo colpo tra pistoleri e banditi, come quelli che abbiamo amato nei film western. In attesa della release dell'espansione (e di un'anteprima più approfondita, che potrebbe arrivare a marzo), Wizards of the Coast ha rilasciato delle preview di alcune carte e diversi artwork, che potete vedere a corredo di questa notizia o nella galleria in calce.



Inoltre, la compagnia si è anche sbilanciata sulle versioni alternative delle carte di Banditi di Crocevia Tonante, annunciando le variant "Breaking News", con delle illustrazioni che sembrano provenire da un vecchio giornale stampato nella Frontiera di fine Ottocento. Alcuni personaggi, inoltre, saranno rappresentati in speciali versioni con poster da ricercato, a sottolinearne la pericolosità e la potenza.



Infine, la meccanica principale di Banditi di Crocevia Tonante si chiamerà "Crimini" (o "Crimes", in inglese), anche se più dettagli a riguardo arriveranno solo in seguito. Nelle bustine dell'espansione, infine, ci sarà spazio per un sub-set chiamato "The Big Score", che dovrebbe comprendere una serie di ristampe di pregio (30, per l'esattezza) provenienti dalle espansioni del passato.