Magic World Championship: scegliete il vostro campione e sarete ricompensati

Wizards of the Coast elargirà diversi premi - riscattabili come sempre su MTG Arena - al pubblico che supporterà i propri campioni preferiti al prossimo Worlds Championship. Una pratica ormai comune, molto apprezzata, e già vista in altri lidi.

Sedici tra i migliori giocatori di Magic: The Gathering al mondo (tra cui spicca anche il nostro connazionale Andrea Mengucci) si sfideranno dal 14 al 16 febbraio alle Hawaii per un montepremi di 1 milione di Dollari e WotC vuole premiare tutti i fan che assisteranno al torneo anche da casa, coinvolgendoli con l'interessante iniziativa.

I giocatori possono guadagnare ricompense esclusive come carte casuali (in MTG Arena ovviamente) semplicemente scommettendo su chi sarà il prossimo campione del mondo di Magic. I premi verranno elargiti in base al piazzamento raggiunto dal giocatore associato al voto.

Ogni partecipante riceverà un dorso esclusivo dedicato ai Mondiali e alcune Rare casuali. Ecco le ricompense messe in palio da Wizards.

Vincitore del World Championship: un dorso digitale MTG World Championship, sei carte Rare casuali e un pet esclusivo.

Premio per aver sostenuto il secondo classificato: un dorso digitale MTG World Championship e quattro carte Rare casuali.

Premi dal terzo all'ottavo classificato: un dorso digitale MTG World Championship e due carte Rare casuali.

Premi dal nono al sedicesimo classificato: un dorso digitale MTG World Championship e una carta casuale Rara.

Riportiamo, di seguito, i migliori giocatori della stagione 2019 che parteciperanno al mondiale hawaiano.

Javier Dominguez: campione 2018 e pronto a difendere il titolo.

Autumn Burchett: campione Mythic Championship I (da tavolo).

Eli Loveman: campione Mythic Championship II (da tavolo).

Matias Leveratto: campione Mythic Championship III (Arena).

Thoralf Severin: campione Mythic Championship IV (da tavolo).

Jean-Emmanuel Depraz: campione Mythic Championship V (Arena).

Ondřej Stráský: campione Mythic Championship VI (da tavolo).

Piotr “Kanister” Głogowski: campione Mythic Championship VII (Arena).

Chris Kvartek: Challenger al primo posto.

Raphaël Lévy: Challenger al secondo posto.

Gabriel "Yellowhat" Nassif: Challenger al terzo posto.

Sebastián Pozzo: Challenger al quarto posto.

Andrea Mengucci: miglior giocatore MPL.

Seth Manfield: giocatore MPL secondo posto.

Márcio Carvalho: giocatore MPL terzo posto.

Paulo Vitor Damo “PVDDR” da Rosa: MPL quarto posto.

Per poter avere le esclusive ricompense messe in palio dovete partecipare collegandovi al sito Magic Esports, fare la vostra scommessa e, ovviamente, guardare il World Championship dal 14 al 16 febbraio.