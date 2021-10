Il Magic World Championship XXVII si terrà questo fine settimana!

Il Magic World Championship XXVII prende il via questo fine settimana con i migliori 16 giocatori di tutto il mondo (tra cui spicca la leggenda statunitense, leggetevi la nostra intervista a Seth Manfield) che si affrontano per la resa dei conti finale della stagione 2020-2021.

I giocatori di tutte le leghe MPL e Rivals, oltre ai concorrenti di Challenger, Rivals e MPL Gauntlets, si sfideranno per un montepremi di 250.000 dollari. Il vincitore avrà inoltre l’opportunità di avere la propria immagine in una futura carta di Magic: The Gathering. Ogni giocatore partecipante riceverà anche una quota di apparizione di 50.000 dollari.

I fan possono seguire tutta l’azione in diretta sul canale Twitch di Magic: The Gathering da venerdì 8 ottobre fino a domenica 10 ottobre a partire dalle 18.00. In Italia si potrà seguire l’evento sul canale Twitch di Simone “AkirA” Trimarchi, con il commento ufficiale e il supporto di nomi di spicco della community italiana di Magic, come Massimiliano Sacco (JackTorrance), Luca Magni (Lord of Iron Forge) e Marco Cammilluzzi (Bomberboss).

Sia i formati Draft che Standard Costruito di Innistrad: Caccia di Mezzanotte saranno usati nel Magic World Championship XXVII, coprendo 10 round Svizzeri in tutto su due giorni. Di seguito sono riportati il programma e i formati per ciascun giorno:

• Venerdì 8 Ottobre – ore 18.00

Round 1–3: Innistrad: Caccia di Mezzanotte Draft o Round 4–5: Standard Costruito o La diretta termina dopo il Round 5

• Sabato 9 Ottobre - ore 18.00

Round 6–10: Standard Costruito o Turno di spareggio, se necessario o La diretta termina dopo il Round 10— più eventuali partite tie-break da completare - e viene annunciata la Top 4 per il World Championship

• Domenica 10 Ottobre - ore 18.00

Top 4 in formato Standard Costruito o Torneo di doppia eliminazione o La diretta termina quando viene determinato il vincitore del Magic World Championship XXVII.

Appuntamento quindi tra poche ore con il più importante evento dell'anno competitivo di Magic: The Gathering!