Magic x Assassin's Creed: il nuovo set in preordine su Amazon a prezzo conveniente

Il nuovo set di Magic The Gathering dedicato ad Assassin's Creed è in dirittura di arrivo e su Amazon.it potete effettuare il preordine dello Starter Kit che include tutto quello che serve per iniziare a giocare, con due mazzi pronti.

Nello specifico il Kit Iniziale du Magic x Assassin's Creed in vendita su Amazon a 19 euro include due mazzi da 60 carte con due carte rare mitiche e otto carte rare, un inserto con le regole del gioco, due portamazzi, una guida introduttiva e due carte di riferimento bifronte.Prenota Magic x Assassin's Creed a 19 euroTutto quello che serve per imparare a giocare e iniziare a divertirsi in compagnia di un amico.

Ogni mazzo contiene due carte rare mitiche di cui una con trattamento splendente foil e otto carte rare. Una bella occasione dunque per preordinare lo Starter Kit e portarsi a casa subito un pacchetto completo con carte, regole e porta mazzi, ideale sia che siate collezionisti di carte Magic sia giocatori e che vogliate così sfidare i vostri amici o partecipare ai tornei.



Prenotando ora lo Starter Set di Magic x Assassin's Creed lo riceverete non appena inizierà ufficialmente la distribuzione italiana, indicativamente nel corso del mese di giugno.