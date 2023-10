Magic x La Casa: il crossover horror arriva su Secret Lair!

Dopo il crossover tra Magic e i My Little Pony, Wizards of The Coast ha annunciato un'altra ondata di carte di Magic ispirate ad un noto franchise del grande schermo. Abbandoniamo i colori pastello di Equestria per addentrarci nel mondo horror della Casa, perché il prossimo drop di Secret Lair è a tema Evil Dead!



Ebbene sì: il film cult di Sam Raimi del 1981 è protagonista di un drop in arrivo in esclusiva su Secret Lair. Il mini-set, composto da sei carte, è già prenotabile sia in versione foil (con un costo di 44,99 Euro) che in versione non foil (al prezzo di 34,99 Euro). Le spedizioni del prodotto avverranno a partire dal 29 gennaio 2024, mentre il numero di copie stampate sarà pari a quello degli ordini dei fan. La panoramica del mini-set riportata su Secret Lair spiega che "Abbiamo trovato una misteriosa espansione di carte accanto a un vecchio nastro audio nella cantina di una baita isolata nel bosco. Abbiamo ascoltato il nastro e, senza neanche avere il tempo di strillare, un antico essere malevolo è risorto dalla tomba per impossessarsi di questo drop di Secret Lair. Adesso tutti i nostri amici sono zombie, i boschi brulicano di pericoli e abbiamo trovato degli impieghi molto creativi per la motosega. Tutto sommato, poteva essere una vacanza peggiore". Insomma, quello appena pubblicato da Wizards of The Coast su Secret Lair è un omaggio in piena regola alla Casa, che passa anche per le sue cinque carte, tra le quali abbiamo:

Ash, Destined Survivor (il protagonista del film, "interpretato" anche qui da Bruce Campbell)

(il protagonista del film, "interpretato" anche qui da Bruce Campbell) Destroy the Dead (un reprint della carta Vanquish The Horde)

Knowby's Incantation (un reprint della carta Zombie Apocalypse)

Linda, Kandarian Queen (reprint di Varina, Lich Queen, che ancora una volta ha le fattezze di Betsy Baker)

(reprint di Varina, Lich Queen, che ancora una volta ha le fattezze di Betsy Baker) Cabin of the Dead (un reprint della carta Field of the Dead)

Un token Zombie

Il mini-set è stato illustrato da Fay Dalton, Wareen Mahy e Josh Newton. Come sempre, potete preordinare il crossover tra Magic e La Casa su Secret Lair, sia in versione foil che in variante non-foil.