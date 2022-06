Magic x D&D: Leggende di Commander Battaglia per Baldur's Gate è il nuovo set di carte

In attesa del lancio di Baldur's Gate III nel 2023, l'immaginario di Dungeons & Dragons incontra l'universo delle carte collezionabili di Magic: The Gathering.

Il team di Wizards of the Coast ha infatti pubblicato un nuovo set di carte, che riprende le fila dell'espansione Leggende di Commander pubblicata nel corso del 2020. Parliamo nello specifico di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, con il quale gli autori ampliano e innovano ulteriormente il formato Limited, integrando personaggi e meccaniche di Dungeons & Dragons.



Il nuovo set di Magic: The Gathering è composto da 361 carte ed è pronto a condurre gli appassionati al cospetto delle imponenti mura di Baldur's Gate, la metropoli più celebre dei Reami Dimenticati. Città-stato prospera e influente, attrae entro i suoi confini tanto mercanti in cerca di fortuna quanto fuggiaschi squattrinati. Nel set Leggende di Commander - Battaglia per Baldur's Gate, i giocatori troveranno ad attenderli personaggi celebri di D&D, quali Tasha la Strega Regina, Elminster e l'immancabile duo di Minsc e Boo.



Dettaglio di rilievo, Battaglia per Baldur's Gate infrange la regola Singleton in vigore nel tradizionale Commander e consente ai giocatori di includere nel proprio mazzo due o più copie della stessa carta. Tra le principali innovazioni, troviamo Backgrounds, un nuovo tipo di incantesimo, Iniziativa, una nuova abilità chiave, e il ritorno dei frame del Rulebook. Ogni carta Creatura Leggendaria ha infatti una cornice che riprende l'aspetto grafico del Manuale dei Mostri di Dungeons & Dragons.



Per tutte le novità sul mondo del celebre GDR cartaceo, ricordiamo che la primavera di quest'anno ha portato con sé i molteplici annunci del D&D Direct organizzato da Wizards of the Coast.