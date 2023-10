Magic x Doctor, Dalek e Angeli Piangenti nei drop di Secret Lair, pronti a STERMINARE?

Il set di Magic: The Gathering dedicato a Doctor Who è alle porte, con una release fissata per il 13 ottobre in tutti i negozi. Tuttavia, negli scorsi giorni Wizards of The Coast ha lanciato anche una serie di drop di Secret Lair a tema Doctor Who veramente imperdibili. I protagonisti? Angeli Piangenti e Dalek!

Andiamo dunque con ordine: gli Angeli piangenti sono al centro del drop di Secret Lair intitolato "The Weeping Angels", disponibile in versione Non Foil a 34,99 Euro e in versione Foil a 44,99 Euro. Il mini-set, composto da cinque carte, sarà spedito a partire dal 5 dicembre e sarà rilasciato solo nella quantità preordinata dagli utenti. Tra le carte presenti al suo interno abbiamo:

Angel of Serenity

Angel of the Ruins

Blinding Angel

Restoration Angel

Sublime Angel

Le illustrazioni sono state curate da Helge C. Balzer, Fang Xinyu e Nephelomancer. La descrizione ufficiale del mini-set recita: "Non battere ciglio. Gli Angeli Piangenti non assomigliano a niente di quello che abbiamo visto finora in Secret Lair. Non sono davvero statue: sono predatori multidimensionali che si nutrono di energia temporale. E in questo momento, finché continuiamo a guardarli, sono bloccati a livello quantistico, in attesa di un’occasione per colpire. Spero che il Dottore arrivi presto. Ma fino ad allora... Non. Battere. Ciglio". Dalek è protagonista di alcune Terre esclusive di Secret Lair, disponibili anch'esse in versione Foil a 44,99 Euro e in versione Non Foil a 34,99 Euro. Anche in questo caso, il set, illustrato da Shahab Alizadeh e Nino Is, comprende cinque carte, ovvero:

Concealed Courtyard

Spirebluff Canal

Blooming Marsh

Inspiring Vantage

Botanical Sanctum

La descrizione ufficiale del mini-set, invece, spiega che "in questo drop, i Dalek continuano la loro campagna intergalattica di conquista e annientamento su cinque Terre. Armati di tecnologia avanzata e di una fede incrollabile nella propria superiorità, solo il Dottore può sperare di fermarli. L’era dei Daleks è arrivata, e l’ultimo suono che sentiranno intere civiltà sarà una sola parola: “Sterminare!”"

Entrambi i mini-set possono essere acquistati in un bundle di Secret Lair che, al prezzo di 125,99 Euro, vi permette di portarvi a casa sia la versione Foil che quella Non Foil delle due collezioni. In quest'ultimo caso, comunque, le spedizioni partiranno solo dal 29 gennaio 2024.