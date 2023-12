Magic x Doctor Who, arrivano anche i Dottori mancanti: ecco le nuove carte!

Il lancio del crossover tra Magic: The Gathering e Doctor Who risale a metà ottobre, ma alcuni fan della serie TV targata BBC hanno notato un paio di mancanze di peso. In particolare, in molti si sono chiesti che fine avessero fatto il Quattordicesimo e il Quindicesimo Dottore, misteriosamente assenti dai quattro deck Commander del set.



Ora, finalmente, abbiamo una risposta: i due Dottori mancanti sono arrivati tramite un drop di Secret Lair, intitolato "Secret Lair x Doctor Who: Regeneration". Il titolo del drop fa chiaramente riferimento alla capacità di Doctor Who di "rigenerarsi", ovvero di reincarnarsi in un essere dalle fattezze diverse alla propria morte. Nel tempo, questa abilità ha permesso a una ventina di attori di interpretare il Dottore.



I Dottori "numerati" sono però quindici: come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima del crossover tra Doctor Who e Magic, tre dei quattro deck Commander del set contengono i primi tredici Dottori, insieme a vari Companion presi da tutte le ere di Doctor Who. Il Quattordicesimo e il Quindicesimo Dottore, invece, non erano presenti nei mazzi Commander dell'espansione.



Con questo mini-set di Secret Lair, insomma, Wizards of the Coast chiude il cerchio con Doctor Who: insieme ai due Dottori, esso comprende altre tre carte, ovvero "The Celestial Toymaker", "Rose Noble" e "The Meep". La descrizione ufficiale della mini-espansione spiega che "Rigeneration ripropone personaggi iconici di Doctor Who 60th Anniversary Specials con carte nuove dalle meccaniche uniche".



Come sempre, il set è acquistabile solo su Secret Lair, con una printrun pari al numero di copie acquistate dai fan. Per comprare il drop avete ancora una ventina di giorni di tempo, ad un prezzo di 44,99 Euro per l'edizione foil e di 34,99 Euro per quella non-foil. Le spedizioni del set partiranno il 26 aprile 2024, perciò dovrete aspettare prima di mettere le mani sulle carte!